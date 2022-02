"Prácticamente todo el mundo científico" está en contra del uso obligatorio, bajo cualquier circunstancia, de las mascarillas en exteriores. Lo afirma Benito Almirante, Jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. "Es una medida que no tiene ninguna justificación científica; mucho menos ahora que se han retirado las otras restricciones", asegura Almirante. "Debería ser una recomendación", opina. No obstante, los tapabocas sí deberían utilizarse en espacios al aire libre donde hay aglomeraciones.

También José María Molero, portavoz de enfermedades infecciosas de la Sociedad de Médicos de Familia SemFYC, forma parte del sector de especialistas que no consideran necesario el uso de la mascarilla en exteriores. En su opinión, "no hay una evidencia clara" de que sea útil para cortar la transmisión y, en cambio, "contribuye a la fatiga pandémica" de la población. "No creo que sea una medida tan eficaz como para que se haya potenciado así", critica, en línea con los argumentos expresados por otros epidemiólogos y expertos y buena parte de los partidos de oposición.

Es más, Molero pronostica que, en unas cuatro o seis semanas, si la incidencia sigue bajando al ritmo actual, el número de casos podría situarse en menos de 200 por 100.000 habitantes de media nacional. A partir de entonces, se podría abrir un "periodo de interpandemia" o de transición hacia una fase endémica de la enfermedad, que podría permitir "relajar el uso de la mascarilla" incluso en interiores, si estos cuenta con buena ventilación. De hecho, la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reiterado que el uso del tapabocas es "temporal" y que, aunque se haya impuesto en el exterior a través de un decreto del Gobierno, la medida puede revocarse en un Consejo Interterritorial si hay acuerdo entre las diferentes consejerías.

Hacia la 'gripalización'

El momento podría llegar cuando España entre en la fase de 'gripalización' de la pandemia, que, según Sanidad, no empezará hasta que remita del todo la sexta ola y el sistema esté preparado. Se calcula, si no hay eventualidades, que eso sucederá en primavera.

Sin embargo, todo depende si la sexta ola remite completamente y de si no aparecen, de nuevo, variantes peligrosas que provoquen repuntes. En este sentido, el epidemiólogo Daniel López Acuña avisa de que "hasta que no se alcance la endemicidad del covid y esté controlado, no se puede pensar en relajar el uso de la mascarilla" y habrá que reintroducir el tapabocas "al menor signo de brotes de coronavirus o de gripe estacional".

López Acuña sí considera que el tapabocas es útil en exteriores en la situación actual: "Ante una incidencia tan elevada, con una variante que tiene una altísima contagiosidad y donde no está toda la población debidamente vacunada [especialmente el grupo de 20 a 40 años, los menores 12 años y las personas que no han completado la dosis de refuerzo], es importante mantener a rajatabla el uso de la mascarilla en interiores mal ventilados, en sitios exteriores donde haya aglomeraciones y donde no se pueda mantener la distancia necesaria", opina.

Asimismo, el exdirectivo de la OMS recomienda usar la mascarilla Fpp2 en interiores, en el transporte público y en lugares de interacción social desprotegida.