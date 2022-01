La Fiscalía Provincial de Alicante solicita al juzgado que abra diligencias al agente de la Policía Local negacionista que se negaba a llevar mascarilla durante su jornada laboral y que se encuentra suspendido de empleo y sueldo por un período de uno año, siete meses y 15 días, por amenazar en un vídeo con pegar "dos hostias" al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y por incitar a la población a denunciar a los locales que piden el 'pasaporte covid'.

De esta forma, el ministerio público ha trasladado el escrito a los juzgados de Benalúa y pide investigar al agente por un presunto delito de amenazas y delito de odio por los comentarios que hizo en su último vídeo difundido por redes sociales hacia el jefe del Consell y hacia la hostelería por cumplir con la norma de requerir el 'pasaporte covid' a la clientela, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En concreto, en el vídeo pedía conocer el domicilio de Puig para "ir y darle dos hostias" y arremetía contra los hosteleros por pedir el pasaporte covid: "Lo que tenéis que hacer es denunciar, y cuando le lleguen tres o cuatro denuncias, y no las puedan pagar, tendrán la opción de cerrar o quitarlo".

Se llama Rafa, es policía local de Alicante 👂👇👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/ktJlZ1X8Q8 — El Elfo (@ElElfo14) 26 de diciembre de 2021

El pasado mes de abril el Ayuntamiento de Alicante sancionó al agente, por un lado, con una falta "muy grave" por "insubordinación" al negarse a obedecer las órdenes de sus superiores sobre el uso de la protección sanitaria, y por otro, también con una falta "grave" al no cumplir con el protocolo de prevención de riesgos laborales.

Entonces, justificó su comportamiento debido a que "no se va a poner algo que atente" contra su salud, sabiendo que no hay nada" --en referencia a la Covid-19--. "Seré un terrorista biológico, pero seguro que estoy más sano que el 90% de la plantilla. Mi salud está por encima y por delante de todo", dijo.

En la misma línea, agregó que "lo que pica es que me haya plantado y haya dicho que no me pongo la mascarilla porque atenta contra mi salud y me acusen de insubordinación". Además, sobre la resolución del Ayuntamiento de Alicante subrayó que "esto es lo que separa de ser un Policía a seguir acatando órdenes que son ilegales, y yo no voy a cumplir órdenes ilegales".