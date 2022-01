El cantante sevillano Beret ha compartido en sus redes sociales una mala noticia que afecta a su vida personal y es que su hermana mayor Sandra ha fallecido recientemente.

En forma de despedida, el artista ha publicado un vídeo en blanco y negro donde se le puede ver tocando la guitarra e interpretando una canción que ha escrito especialmente para ella. El joven no ha especificado los motivos de la muerte de su hermana, pero sí ha querido compartir el adiós con sus seguidores.

Junto a este hay un mensaje donde se despide de ella y confiesa que jamás podrá desprenderse de ella del todo: "Te he escrito esta letra a ti Sandra, para que allá donde estés la escuches… Nunca voy a aprender a despedirme de ti, nunca voy a poder dar ni la mitad de amor que tú nos has dado a todos, nunca hubiese sido como soy si no me hubieses cuidado como si fueras mi segunda madre... Te quiero hermana, descansa en paz para siempre".

La letra de la canción describe cómo era la relación de ambos y expresa lo que él sentía por su hermana aunque, como bien dice, en ocasiones no supiera expresarlo: "Tú ya eras un ángel antes de haberte ido. Te ha faltado vida para decirme que tú darías la tuya por cuidarme en el camino. Volarás por encima de nosotros protegiendo cada paso que no daremos contigo. Sé que tal vez no soy experto para decirte te quiero cuando de verdad lo siento. Gracias por hacerme sentir grande aún siendo tu hermano pequeño".

En la publicación compartida por el sevillano, que tiene más de 150.000 reproducciones, hay cientos de comentarios entre los que se puede ver cómo sus compañeros de profesión Sebastián Yatra, Lola Índigo, Danny Romero y Miriam Rodríguez, entre otros, han querido darle ánimos al cantante. Además, también han querido apoyarle deportistas olímpicos como Judit Rolo o el presentador Tony Aguilar.