El pasado martes se estrenó la primer aparte del último capítulo de la cuarta edición de 'La Isla de las Tentaciones', aunque aún faltará el reencuentro de las parejas tres meses después de la experiencia.

Esta edición contó con tres tentadores de Baleares, en concreto, dos de Mallorca, Rosana Martínez y Alberto Pareja, y uno de Ibiza, Iván Alcaraz pero ha sido ella la que más ha destacado ya que se convirtió en una de las favoritas de Nico, el novio de Gal·la.

Rosana Martínez, la tentación mallorquina

La joven de 24 años es una de las tentadoras de esta edición. Rosana Martínez, nacida en Palma, con sangre andaluza y francesa, siempre ha sido amante de la televisión: "Es un mundo que me llama bastante, siempre me había apetecido presentarme pero no me atrevía, hasta que ellos contactaron conmigo".

Rosana ha estudiado un grado superior de Técnico en Radiodiagnóstico y tiene interés en continuar sus estudios, además de despegar su carrera musical e introducirse en la televisión: "Quiero seguir estudiando, componiendo canciones, que es lo que estoy haciendo, y dedicarme a la televisión". La joven sacó una canción llamada "Otra vez" el pasado 30 de octubre de la mano de la productora musical Palma Bay.

La mallorquina se muestra muy ilusionada y, aunque no puede desvelar ningún detalle de lo ocurrido en la isla, afirma que ha sido una gran vivencia: "Me ha gustado mucho la experiencia de estar en otro entorno como República Dominicana, donde todo es muy diferente, un entorno idílico."

Rosana está muy activa en las redes sociales tanto en Instagram como en TikTok, en las cuales comparte momentos de su vida diaria como sus entrenamientos y dieta, su trayectoria musical, viajes y salidas con amigos.

Las cuatro parejas que aún están en las villas tendrán que reencontrarse en la 'Hoguera final' para aclarar lo ocurrido e incluso confesar infidelidades, entre ellas, el momento más picante del reality, protagonizado por la mallorquina Rosana.