Gallinas confinadas por la gripe aviar: “Si están mucho tiempo encerradas se vuelven más agresivas”

A sus 92 años de edad, Margarita Blanco cuenta que una de las primeras cosas que hace tras levantarse es bajar al gallinero para “soltar ás pitas”, acondicionar los bebederos, recoger los huevos que hayan puesto y echarles algo de verdura y un poco de “picón”. Posteriormente, lleva a la mayoría de las gallinas para una zona de su finca y pasan allí parte del día hasta que llega la hora de “arrombalas”, para que pasen la noche cobijadas y evitar “que veña a raposa e nolas mate”, señala Margarita.

A partir de ahora, esta vecina de la parroquia redondelana de Vilar de Infesta y su familia tendrán que cambiar su rutina y modificar los hábitos de cría, y es que el concello de Redondela es uno de los 34 municipios en el que la Consellería de Medio Rural ha prohibido la cría al aire libre de aves de corral tras la detención de focos de gripe aviar en diversos países de la Unión Europa, incluido España.

Margarita Blanco dice que en su casa siempre hubo animales. “Criamos porcos, vacas, polos e tamén galiñas, todo para o servizo da casa, para comer nós”, y aunque señala que de la gripe aviar no sabe mucho sus hijas explican que, hasta la fecha, por suerte, nunca han tenido ningún problema al respecto y son ya 70 años criando aves de corral en su finca.

Para esta familia del concello de Redondela, las nuevas medidas dictadas por la Xunta Galicia implicarán que siete de sus doce gallinas ya no podrán campar a sus anchas por el terreno del que disponían habitualmente, puesto que a partir de ahora deberán recluirlas en instalaciones cerradas a cubierto para evitar su contacto con cualquier tipo de ave silvestre.

Si bien es cierto que en la casa de esta familia de Redondela ya cuentan con un gallinero cubierto y con los respectivos cierres para guardar a los animales, por lo que no tendrán que realizar ninguna modificación al respecto, cuando se le pregunta a Margarita Blanco si esto puede conllevar algún cambio de comportamiento entre las aves domésticas, esta vecina de Vilar de Infesta no duda a la hora de responder que “claro que si!”. Por su experiencia, Margarita asegura que “se se teñen moito tempo pechadas acaban volvéndose máis agresivas, pelexan entre elas, pícanse as unhas ás outras e incluso poden picarte a ti cando vaias a botarlle de comer ou de beber”, indica.

Otra de las indicaciones que ha pautado la Consellería de Medio Rural para evitar posibles focos de infección de gripe aviar es que estará prohibido dar a las aves de corral agua procedente de depósitos superficiales, fuentes u otros a los que pudiesen haber accedido aves silvestres previamente. A este respecto, dicha medida no afectará a esta familia del concello de Redondela, ya que afirman que “ás nosas galiñas témoslle bebedeiros automáticos e a auga que lle poñemos é a propia da billa”, apuntan.

Galicia se blinda contra la gripe aviar

Se describió por primera vez en Italia en 1878: una extraña enfermedad que mataba a las aves de las granjas de Lombardía en solo 24 horas. Pero la gripe aviar no se identificó como virus del tipo Influenza virus A hasta mediados del siglo XX. Y desde el pasado mes de agosto, origina nuevos brotes por toda Europa, empezando por la República Checa y Eslovenia. En diciembre, ya se detectaban casos en Francia. Ahora Galicia se blinda ante esta propagación que ya pone en alerta a los productores de ave, ante las posibles restricciones. De momento, la Xunta impone el confinamiento en 34 concellos de las aves de corral aunque todavía no se han detectado casos. En estos municipios se prohíbe la cría al aire libre. Todos los propietarios, tanto particulares como las granjas, deberán recluir a los animales en instalaciones cerradas o bien cubrir el corral con una red.

La zona más afectada es Pontevedra con 20 municipios sometidos a las restricciones. Siete de ellos se incluyen en las zonas de especial riesgo: A Illa de Arousa, Cambados, Meaño, O Grove, Sanxenxo, Ribadumia y Vilanova de Arousa.

Otros trece son de la zona de especial vigilancia, con un riesgo algo: A Guarda, Marín, Meis, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela, O Rosal, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vilaboa y Vilagarcía de Arousa.

En esa misma situación permanecen siete concellos de la provincia de A Coruña: Dumbría, Mazaricos, Ortigueira, Porto do Son, Ribeira, Vimianzo y Zas. En Lugo son dos los municipios afectados (Ribadeo y Trabada) y en Ourense hay otros cinco: Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Vilar de Santos y Xinzo de Limia.

¿En qué consisten las restricciones sobre las granjas avícolas? Según indica la Consellería do Medio Rural, se prohíbe su cría al aire libre: los animales deben recluirse en instalaciones cerradas y a cubierto. En caso de no contar con esta opción, podrán cubrirse los corrales con redes para impedir el contacto con aves silvestres.

Precisamente, estos brotes suelen propagarse por las migraciones de las aves silvestres. La transmisión no se realiza por el consumo de su carne, pero sí por el contacto cercano con un animal afectado: vivo o muerto, a través de sus fluidos. La Consellería do Medio Rural recalca en ese sentido que también queda prohibido el uso de reclamos de caza con aves anátidas como los patos, o charadriiformes como las gaviotas. No podrán criarse patos, ocas o gansos junto a otras aves de corral. Estas aves no podrán beber en depósitos superficiales, fuentes u otros espacios de agua donde hayan bebido especies silvestres, a no ser que se garantice su higienización previa para la inactivación del posible virus de influenza aviaria. Por lo tanto, deben protegerse aquellos depósitos que se encuentren en el exterior.

También se prohiben las concentraciones de ejemplares, como exhibiciones o mercados, sean aves de corral o de otro tipo como las ornamentales.

Además, los propietarios deben inscribir sus corrales familiares en el Rexistro Galego de Explotacións Avícolas de la Consellería do Medio Rural. Este censo de explotaciones avícolas familiares tiene la finalidad de tenerlas localizadas y así poder protegerlas en caso de que aparezca un foco de gripe aviar en Galicia. “No tiene ninguna finalidad de control ni fiscalizadora de esta actividad perfectamente legal y que no es considerada una actividad ganadera”, apostillan desde la Xunta.

El pasado 12 de diciembre, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elevó el nivel de riesgo de aparición de la enfermedad tras la detección de la Influenza Aviaria de Alta Patogenicidad en distintos países de Europa. El peligro ha ido en aumento, por lo que las medidas gallegas se implantan tanto en zonas de especial vigilancia (ZEV) como en las de riesgo muy alto (ZER). Ya en la pasada semana, la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias avisó a los agentes involucrados en la alerta sanitaria veterinaria para extremar la bioseguridad y avisar de cualquier sospecha.

Aunque la transmisión se origina con mayor facilidad en aves de los humedales situados en zonas de alto riesgo o de especial vigilancia por el impacto migratorio de las silvestres, la Xunta admite que “una posible infección en las domésticas también podría darse en otros puntos del territorio gallego, por lo que las medidas se recomiendan para toda Galicia”. En toda la comunidad, se aconseja evitar los contactos entre aves domésticas y silvestres. Hasta ahora, todos los resultados analizados en laboratorios de los ejemplares en Galicia han sido negativos.

Además, la Xunta descarta la posibilidad de contagios con humanos en el caso del serotipo que circula por Europa: “De momento, no hay evidencias de que el serotipo H5N1, circulante en los últimos meses en Europa y España, tenga capacidad zoonótica; es decir, que sea transmisible a las personas”. Pero Medio Rural también recomienda que se minimice el contacto innecesario con animales encontrados heridos o muertos.

La Consellería tiene abierta la recepción de comunicaciones ante la posible detección de aves de cualquier especie que presenten una sintomatología compatible. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, “los síntomas son variables y dependen de la virulencia del virus, el periodo de incubación es de dos días, seguido de una alta mortalidad que se produce entre los tres y cinco días”.

El Ministerio también aclara que la posibilidad de contagio de la gripe aviar entre personas es cero, “y entre animales y personas muy baja en Europa ya que no se produce casi nunca un contacto tan estrecho entre aves y seres humanos como el que se da en los países”.