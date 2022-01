Sombras & pliegues | Prendas clave para comprar durante las rebajas

Aprovecha para comprar prendas de calidad y versátiles que podrás aprovechar durante mucho tiempo. Aquí tienes una pequeña lista de algunas de las mejores opciones.

Un vestido de punto, corto, midi o largo que se ha convertido en una de las piezas más buscadas y deseadas de la temporada. Los encontramos en suave canalé, lana gruesa (liso o con estampados en relieve) o en versión maxi jersey, este todo terreno se adapta a botas, botines, deportivas o stiletto.

Un jersey de punto de color rosa, azul celeste, blanco roto o verde agua. Los colores pastel siempre dan un toque fresco y femenino a cualquier look y, además, podrás utilizarlo al comenzar la primavera.

Un plumífero de color poco habitual como el rojo, el camel dorado, el plata o el verde musgo. Colores diferentes aunque igualmente muy combinables que puedes llevar con tus vaqueros y sudadera preferida o sobre un bonito traje chaqueta y zapatos de tacón.

Un blazer de tweed, porque es la prenda estrella de este invierno. Es atemporal, perfectamente combinable con todo tipo de atuendo y además quedará perfecto sobre muchas de las prendas que comenzarás a llevar en primavera. Los encontrarás en tonos pasteles, en el binomio siempre perfecto blanco y negro o con estampados multicolor. Y, por último, no pueden faltar unos botines acolchados (calzado que parece que va a sustituir a las zapatillas por bonitos, cómodos y prácticos) y un bolso de mano acolchado con cadena.

Anime Loewe

Loewe y Studio Ghibli colaboran de nuevo y presentan una colección cápsula de bolsos, prendas de ropa y accesorios inspirados en una de las películas más icónicas del estudio de animación japonés. El viaje de Chihiro (merecedora del Oscar a la mejor película de animación en el 2003) y sus protagonistas inspiran la colección que incluye prendas de prêt-à-porter, bolsos de piel, mantas y bufandas y pequeños accesorios. Con las ilustraciones originales de algunos de sus personajes más representativos y cautivadores como la joven protagonista Chihiro, el misterioso Haku, la hechicera Yubaba o los espíritus de hollín Susuwatari. Para la confección de algunas de las prendas se han inspirado en una clásica técnica japonesa conocida como «boro» que une retazo de tela remendados y teñidos con índigo.

La campaña publicitaria corre a cargo del gran fotógrafo alemán Juergen Teller, y han contado con la cantante Dua Saleh y los modelos Kit Butler, Hyunji Shin y Mica Arganaraz.

Una llamada a los fans del anime que sin duda, dará mucho que hablar.

El museo virtual del genial Manolo Blahnik

Las amantes de la moda y el diseño tenemos la gran oportunidad de visitar el museo virtual del genial diseñador Manolo Blahnik inaugurado para celebrar su cincuenta aniversario. Podemos visitar tranquilamente y desde casa cinco salas que recogen bocetos históricos de la firma y una edición limitada de los famosos Manolos.

El museo The Manolo Blahnik Archives: A New Way of Walking nos muestra, además, archivos históricos de la firma que nunca habían sido vistos por el público que cuentan con algunas de las creaciones más míticas del diseñador y con bocetos creados a mano.

Coincidiendo con el reciente estreno de la serie And just like that (la secuela de Sexo en Nueva York) y por la debilidad que siente su protagonista, Carrie Bradshaw por los diseños de Manolo Blahnik éstos serán, de nuevo, los más deseados. Podéis acceder a la exposición a través de https://thearchives.manoloblahnik.com.