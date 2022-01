"Si se cargan el río, se lo cargan todo". Esa frase lapidaria del alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas (PSOE), resume lo que supondría para el Alto Mijares la puesta en marcha del plan hidrológico de cuenca del Júcar 2022-2027 que plantea la Confederación Hidrográfica (CHJ), en fase de tramitación y cuyo periodo de alegaciones ya ha finalizado.

Entre otros efectos, el más devastador para la provincia, como avisa el primer edil, es que destruiría la Fuente de los Baños, la piscina natural más emblemática de Castellón -y una de las más famosas de la Comunitat, si no la que más, al ser la imagen promocional en el extranjero de las campañas de Turisme-, algo que sería un "desastre socioeconómico".

"No existimos"

Acabar con este imán turístico de Montanejos supondría perder 150 puestos de trabajo directos en la comarca, que dependen de la continua afluencia de visitantes al paraje, una riqueza a la que los alcaldes no van a renunciar. "No es que no nos escuchen, el Alto Mijares no está directamente en la ecuación. No existimos para la CHJ", recrimina.

"Supondría un desastre socioeconómico para la comarca. El Alto Mijares no está en su ecuación, no existimos para la CHJ" Miguel Sandalinas - Alcalde de Montanejos

De dar luz verde al proyecto tal como está concebido, la Fuente de los Baños se enfrentaría a unas condiciones que dejarían de ser aptas para que los bañistas pudieran disfrutar de este enclave. La principal consecuencia es que "se triplicaría el caudal del río Mijares», pasando de los 644 l/s actuales a 1.200 l/s y, en ciertas estaciones del año, incluso 1.800 l/s. Ese factor, expone Sandalinas, derivaría en una bajada de la temperatura del agua de hasta 10 grados y una pérdida de calidad en el líquido que llegaría al paraje, ya que, a diferencia de ahora, "en que el agua es subterránea y viene limpia y pura", en el futuro procedería del pantano, por lo que, "al ser superficial, vendría con lodos".

Apoyo institucional

Para el alcalde de Montanejos, la propuesta de la CHJ es "absurda", "de ciencia ficción", aunque lo que más le enerva es "la falta de sensibilidad" de la entidad, que obliga a los ayuntamientos a "acreditar mediante estudios e informes cosas que saltan a la vista". Por suerte, no están solos. "Conozco pocas situaciones en las que todos -instituciones y partidos- se hayan puesto tan de acuerdo en algo", valora, y agradece el apoyo de la Generalitat y la Diputación.

"No existe vocación de diálogo; el triple de caudal y las lluvias pueden hacer que ocurra una desgracia si antes no limpian el río" Rafael Matoses - Alcalde de Cirat

Aunque Montanejos sería el principal malparado, las pozas de agua de Cirat tampoco saldrían indemnes. "No hay vocación de diálogo en la CHJ, es como hablarle a una pared", razona el alcalde, Rafael Matoses (PSOE), quien pide, antes de aplicar un posible aumento del caudal, que limpien el cauce del río Mijares. "Si sigue como ahora, la combinación de triple de cantidad de agua que quieren imponer y los episodios de fuertes lluvias puede hacer que ocurra una desgracia", avisa.

"Nos haría mucho daño. Muchos vecinos trabajan en verano en Fuente los Baños, así que nos matan si por algo desapareciese" Justo Palomares - Alcalde de Arañuel

En Arañuel, su zona de baño también desaparecería. "Esa subida considerable del caudal nos haría mucho daño. Hay muchos vecinos que trabajan en verano en la Fuente de los Baños y, si se la cargan, nos han matado", denuncia el munícipe, Justo Palomares (PP).