Estas son las claves de la vuelta al cole

A pesar de que Madrid, Andalucía y Murcia habían coqueteado con la idea de que las clases se impartieran 'online' en los institutos, la presencialidad será la tónica general para la vuelta al cole en todas las etapas educativas. El 10 de enero, los alumnos y alumnas de España regresarán a sus pupitres en mitad de la sexta ola, con los contagios desbocados (2.295 casos por 100.000 habitantes) y con un porcentaje de clases confinadas del 1,30% (dato de mitad de diciembre). “Las aulas son lugares seguros. Lo fueron el año pasado y lo seguirán siendo este”. Así de contundentes se han mostrado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la de Educación, Pilar Alegría, y el de Universidades, Joan Subirats, en la rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido con los consejeros autonómicos. “Prudencia sí. Alarmismo no”, ha resaltado Alegría después de trasladar un “mensaje de tranquilidad” a las familias.

En el encuentro no se ha tomado ninguna decisión concreta, más allá de confiar en la vacunación como arma fundamental en la lucha contra el virus. También se ha acordado “fortalecer” los protocolos ya existentes: mascarilla, grupos burbuja, ventilación e higiene de manos. A juicio de los sindicatos de enseñanza, las medidas son completamente insuficientes y auguran una vuelta al cole complicada. El Gobierno, sin embargo, confía en que todo irá bien.

¿Cómo será la vuelta al cole?

Según la responsable de Sanidad, será "presencial y segura". Acudir físicamente al aula es "un derecho fundamental" de los estudiantes y una "prioridad absoluta" compartida, ha añadido Darias, por todas las autonomías “por unanimidad”. Hace días, algunas autonomías lanzaron la posibilidad de la semipresencialidad para los alumnos más mayores (3º y 4º de ESO y Bachillerato) pero han dado marcha atrás. Para que el covid-19 siga teniendo un impacto mínimo en coles, institutos y facultades, el Gobierno y las autonomías confían en la vacunación. El 86,6% de los alumnos de secundaria (12-19 años) ya tienen la pauta completa mientras que en el grupo de los 5 a 11 años el porcentaje de los que han recibido la primera dosis llega al 28,8%. Darias ha hecho un llamamiento para que los que no han recibido el suero lo hagan lo antes posible.

¿Se usará mascarilla en el patio?

Sí. Al menos, durante el tiempo que dure la altísima incidencia que está teniendo el virus en la población en general. Con las mascarillas escolares hubo cierta relajación en Madrid, donde se permitió retirar la protección buconasal en determinadas actividades al aire libre. Muchos colegios, sin embargo, siguieron recomendando su uso y, de hecho, la mayoría de alumnos y alumnas optó por seguir llevándola. Darias ha explicado que es "fundamental" fortalecer las medidas anticovid ya existentes. Además de la mascarilla, los grupos burbuja, la ventilación y la distancia social. Muchos centros, además, seguirán tomando la temperatura a los estudiantes a la entrada, aunque esta iniciativa no está incluida en los protocolos del Ejecutivo.

¿Se harán pruebas a los profesores?

A pesar de que los sindicatos de maestros reclamaban que se hicieran PCR o test de antígenos a los docentes, no está previsto que haya cribajes masivos cara a la vuelta al cole, como sí hubo en enero de 2020.

¿Quién debe hacer cuarentena y cuántos días?

Como hasta ahora, los alumnos que den positivo, estén o no vacunados, deberán confinarse en casa. En cuanto al resto de compañeros del aula, las cuarentenas difieren en función de la comunidad autónoma. En el caso de los menores de 12 años (etapas de infantil y primaria), que todavía no tienen la pauta completa porque se empezaron a inmunizar en diciembre, sí deben guardar cuarentena. Este confinamiento, como sucede para el conjunto de la población en general, será de siete días y no de diez. En el caso de Madrid, ante casos esporádicos no se realizarán cuarentenas. Si hay brotes, será Salud Pública la que decida cómo actuar. Sobre el posible contagio de docentes (y su consiguiente baja laboral), la ministra de Educación y Formación Profesional ha asegurado que las comunidades autónomas ya están trabajando en acelerar la contratación de profesores sustitutos.

¿Cuándo pueden cambiar los protocolos?

Aunque algunas comunidades habían pedido al Gobierno flexibilizar las cuarentenas en los centros educativos, por ahora Sanidad lo ha descartado. Espera a que la Ponencia de Alertas emita un informe sobre el asunto y que la Comisión de Salud Pública lo valore y tome una decisión sobre el asunto. "Vamos a esperar. De momento, tenemos protocolos generales que ya se pueden aplicar y servir de guía para el manejo de los casos. Vamos a seguir la hoja de ruta, vamos a aplicar lo que ya tenemos disponibles", ha explicado Darias. La evolución de la vacunación en los niños de 5 a 11 años podría permitir a las autonomías eliminar la cuarentena para este grupo de población cuando tengan la pauta completa, cosa que se producirá hacia el mes de marzo, teniendo en cuenta que la campaña de inmunización de este grupo empezó el 15 de diciembre y que se requiere un intervalo de 8 semanas entre la primar y la segunda dosis.

¿Serán los exámenes presenciales en la universidad?

Sí. Las facultades, según el ministro, Joan Subirats, están “claramente” preparadas para afrontar el regreso a las clases presenciales, exámenes incluidos. Si algún estudiante está contagiado o ha de guardar cuarentena preventiva y tiene alguna prueba, podrá pedir un aplazamiento para no perder la convocatoria. Las facultades están trabajando en cómo gestionar esos casos.