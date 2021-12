Neus pagará el alquiler de un año con su quinto premio

El hilo argumental del anuncio del Gordo de Navidad, el valor de compartir, se convirtió ayer en el mejor regalo para Neus de Mier. El día anterior era el cumpleaños de esta humilde trabajadora de Santa Ponça, que gana 380 euros al mes por media jornada, y tuvo una pequeña celebración en el bar Dulces Bocaditos. Uno de sus habituales y conocido de Neus, Pepe Seoane, le obsequió con un boleto del número 89053, ya que «está muy necesitada y el décimo es un regalo más original que un perfume», explica. Y ahora ella tiene 6.000 inesperados euros que utilizará «para pagar del tirón un año de alquiler y vivir tranquila pensando solo en la comida y la salud», como cuenta inundada de alegría y mojada por el champán que lanzaban otros premiados enfrente de la administración de lotería de la localidad costera, en la calle Ramon de Montcada.

Lo que «más ilusión» le hizo a Neus cuando Pepe la sorprendió en su cumpleaños con el décimo fue «recibir un regalo, no qué era», ya que ni siquiera se preocupó de mirar el número. «No lo quería saber, porque siempre piensas que no te va a tocar», afirma. De hecho, desde que murió su madre no había vuelto a comprar lotería de Navidad y ayer no se enteró de que era una de las agraciadas con el quinto premio del Gordo hasta que regresó del trabajo y se paró en Dulces Bocaditos. Lo supo por la propietaria de este bar cercano al establecimiento lotero, Sofía, que era otra de las tocadas por la fortuna, y para allá se fueron a mostrar su buenaventura.

El gran abrazo con Pepe no se hizo esperar, al igual que con más conocidos de la zona que también habían comprado décimos del 89053 y otros que no, pero que acudieron a disfrutar de la alegría. Neus reservará un pellizco de su parte del Gordo «para hacer un buen regalo a los nietos», ya que lo quiere compartir con quienes más quiere, aunque la necesidad más acuciante ahora es «pagar el alquiler y vivir un poco tranquila», como repitió ante las cámaras de televisión y los demás periodistas que la entrevistaron.

Por su parte, Pepe continuará compartiendo, esta vez dinero en lugar de décimos. Adquirió toda una serie del mismo número en la cofradía de Son Ferrer y El Toro a la que pertenece, por lo que hoy tiene 60.000 euros más en su cuenta corriente. «Quiero ayudar a mi pareja porque necesita que le arreglen la dentadura, además de tapar algún que otro agujero», detalla mientras se emociona la aludida, Ana María Franc.

Todos ellos se sumaron ayer al mediodía a las fotos de grupo y los cánticos con el champán en ristre para ser esparcido y que no solo lloviese dinero entre las familias humildes de estas localidades de Calvià. Como resumió Neus de Mier tras haber sufrido una mala racha económica: «Comenzaba a recuperar la ilusión y el premio de la lotería de Navidad me ha dado el empujón definitivo». Lo dice una trabajadora que cobra 380 euros al mes y a la que regalaron un décimo de esperanza.