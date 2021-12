No avançarem mentre se segueixi pensant d'aquesta manera.



El que tenc clar és que les dones hem estat, som i serem el motor d'aquesta societat.



I no hem de permetre que discursos com aquests ens facin tornar enrere.



Perquè hem guanyat molt, però encara tenim molt a perdre. pic.twitter.com/asbdBig7r4