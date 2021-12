El actor mallorquín Alejo Sauras, nacido en Esporles el 29 de junio de 197, saltó a la fama gracias a la serie de Al Salir de Clase donde interpretó a Santi. Sin embargo, a sus 42 años, Saura ha participado en múltiples películas, obras de teatro y series como en Estoy Vivo de Televisión Española.

Alejo pasó su adolescencia y juventud en Madrid e inició su carrera profesional en el cine y la televisión en 1999, con 18 años. Su primera aparición fue en la exitosa serie Al salir de clase, que cuenta el día a día de un grupo de adolescentes a finales de los años 90. Salvador García Ruíz le brindó la oportunidad de dar el salto a la gran pantalla con un pequeño papel en la película Mensaka, paginas de una historia, protagonizada, entre otros, por Lola Dueñas, Laia Marull y Tristán Ulloa.

Su primer papel protagonista fue en el filme Bienvenido a casa de David Trueba, donde trabajó con Concha Velasco, Santiago Segura y Juan Echanove, entre otros actores españoles. En esta película da vida a Samuel, un joven fotógrafo que se enfrenta a la vida adulta de la mano de su novia Eva, quienes tendrán que enfrentarse a los retos de la madurez.

Sin embargo, el papel que afianzó su fama fue en la famosa serie Los Serrano donde encarnó a Raúl Martínez, el hijo de Fiti Martínez (Antonio Molero) y compartió pantalla grandes actores como Antonio Resines y Belén Rueda.

Una de las últimas apariciones cinematográficas fue como Fermín en Caribe, todo incluido de Miguel García de la Calera, en el papel del novio de la protagonista, Alicia (Hiba Abouk).

En cuanto a la televisión, el mallorquín ha participado en Estoy Vivo, una serie de Televisión Española que habla de la historia de Andrés, un policía que es asesinado y vuelve a la vida en otro cuerpo para descubrir quien le mató, con la ayuda de 'El enlace', encarnado por Sauras y por el que ha recibido un Fotograma de Plata y un premio Zapping, perseguirán a un psicópata que ha matado a cinco mujeres.

Alejo Sauras también se ha interesado por el teatro, en la actualidad interpreta a Edipo en “Edipo a través de las llamas”, bajo la dirección de Luis Luque y la compañía de Mina El Hammani, más conocida por dar vida a Nadia en la serie de Netflix, Élite.

Además, el pasado mes de octubre acudió a 'La Resistencia' para hablar de esta obra y confesó que antes de dedicarse a la industria, quería ser piloto: "Quería ser piloto, pero no pude lograrlo porque tenía unas dioptrías en un ojo, así que acabé estudiando aviónica y aprobando las oposiciones de Iberia". Sin embargo, al no tener suerte en el mundo de los aviones optó por la interpretación: "Como no me llegaba ninguna oferta de trabajo me puse a estudiar interpretación y, cuando me llamaron de Iberia para trabajar allí, ya era tarde para aceptar su oferta".

El actor cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram y hace algunas campañas de publicidad con distintas marcas.