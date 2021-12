El Oli Novell 2021, dispuesto a entrar en todas las casas

El Casal Solleric fue escenario ayer de la presentación del Oli Novell de los elaboradores de la Denominación de Origen Oli de Mallorca, a la que asistieron además de miembros del consejo regulador, el director general de Agricultura del Govern, Fernando Fernández; el director insular de Promoció Econòmica Joan Font; el regidor de Medi Ambient i Benestar Animal del Ajuntament de Palma, Ramón Perpinyà; así como el presidente del consejo regulador de la DO Pla i Llevant, Antoni Bennàssar, y el director de relaciones institucionales de El Corte Inglés, Antonio Sánchez Grao, entre otros.

El presidente de la DO Oli de Mallorca indicó que esta campaña 2021 finalmente no ha resultado tan buena como se esperaba: «No es pot dir blat fins que és al sac (ni oli fins que no és a l’alfàbia). Los vendavales de octubre, una explosión demográfica de mosca y unas lluvias tan esperadas como inoportunas, afectaron a una parte considerable de la cosecha, echando a perder una parte considerable de la cosecha, rebajando en un 15% la producción respecto a la campaña pasada. Así, en las almazaras se han molturado 3,7 millones de kilos de aceituna, de los que se han extraído 574.000 litros de aceite». Y recordó que «tras las cifras hay personas: los olivicultores, trabajadores, técnicos... haciendo que detrás de cada botella no solo haya aceite de oliva virgen extra de calidad, también esfuerzo, ilusión, vida. En momentos como los de ahora, con las fiestas, los aceiteros estamos bien satisfechos de poner al alcance de nuestros conciudadanos nuestro aceite nuevo, que no debería faltar en ningún hogar para aliñar y cocinar. Una botella de Oli de Mallorca es un buen regalo, porque no se vacía en un día y mantendrá presente en la memoria a quien lo ha ofrecido durante muchas comidas: con una botella se pueden llegar a hacer hasta 50 pa amb olis».

Por su parte, Fernando Fernández, director general de Agricultura del Govern, indicó que «la celebración de la llegada de una nueva añada ha de servir para recordar el esfuerzo de los productores y elaboradores para mantener actividades como la producción de aceite de oliva».