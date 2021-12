El invierno está a punto de llegar y el tiempo ya se ha encargado de avisarnos. Hace frío y llueve, el sol no se deja ver todos los días, pero este año voy a tener mis pies bien cuidados. Para mi la comodidad (tengo los pies delicados), el estilo y la calidad es fundamental, así que no he parado hasta encontrar el calzado que diera respuesta a todas mis necesidades. Pensé que sería un imposible, pero no, ¡por fin he dado con él! Y se trata de Yuccs la firma mallorquina que fabrica las zapatillas más cómodas del mundo.

El mejor consejo de una amiga: unas botas cómodas y muy combinables La solución llegó, como muchas otras veces, de la mano de una buena amiga. Quedamos para tomar un café. Fue ver llegar a Marina y enamorarme de sus nuevas botitas de Yuccs al instante. Las llevaba en color chocolate, con un vaquero en color crudo. Enseguida vi sus múltiples posibilidades para combinarlas. A mí, que me encanta darle un toque casual a mis looks. Marina me confirmó que las Merino Casual Boot, así se llama el modelo, eran las botas más cómodas que había llevado nunca. “Son muy calentitas, suaves y ultra ligeras, y además repelen el agua y las manchas! La verdad es que quedan bien con todos los outfits”. Mi amiga me dijo que desde que las tenía, no se las había quitado y me recordó que, como siempre que Yuccs lanza un nuevo modelo, las Merino Casual Boot no iban a ser menos y efectivamente también tenían lista de espera. Allí mismo nos pusimos a navegar por su web para elegir mi modelo. Merino Casual Boot: la mejor elección Después de elegir mi modelo a través de su web, decidí irme a su recién estrenada tienda de palma y probármelas. Definitivamente tuve que darle la razón: nunca había tenido una sensación igual de confort al calzar unas botas. Las elegí de color Khaki, aunque la verdad es que todas eran súper bonitas, no puedo estar más contenta con mi elección!. Tanto el color como el diseño es súper combinable, y perfectas para el día a día. Son el complemento ideal para estos días de lluvia moderada. “Son muy calentitas, suaves y ultra ligeras, y además repelen el agua y las manchas! La verdad es que quedan bien con todos los outfits” Me encanta cómo quedan. Y qué calentitas, suaves y ligeras son!. No solo repelen el agua, si no también manchas como café, polvo o barro, gracias a una nueva tecnología llamada WaterProtect-Merino™. Por eso también es tan fácil mantenerlas limpias, basta pasar una toallita, agua y jabón y quedan como nuevas. Como son de lana merina, que a parte de autorregular la temperatura de los pies, es antibacteriana por lo que no me tengo que preocupar de los malos olores, es perfecta para los pies delicados como los míos, porque no pica en contacto con la piel. Esta es la bota made in Spain más cómoda y ligera que usarás este invierno (y además repele el agua) Yuccs la marca que genera empleo dentro del comercio local Otra de las cosas que más me gusta de esta firma es que mantiene una serie de compromisos que, para mí, como consumidora, son muy importantes como la producción local ya que están 100% hechas en España y dan empleo a muchas familias locales y la sostenibilidad en todos sus procesos. Y esto vale para todos sus modelos, con cualquiera de sus zapatillas puedes estar seguro de comprar un calzado de calidad, respetuoso con el medio ambiente y que garantiza unas condiciones dignas con todas las personas que trabajan en la compañía. Desde hace un tiempo esto es algo que para mi es muy importante y me hace decidir a la hora de comprar. Yuccs hace solo tres años que están en el mercado, pero están dando mucho que hablar. Somos muchos los que tenemos problemas de pies y que buscamos un calzado cómodo sin renunciar al estilo. Si tuviera que describir las zapatillas Yuccs diría que son clásicas, atemporales, elegantes y muy ponibles. Seguro que por todo ello han conquistado a personajes tan ilustres como el rey Felipe VI y la infanta Sofía. Las Yuccs, el mejor regalo de Navidad Con la Navidad a las puertas, las zapatillas más cómodas del mundo pueden ser el mejor regalo para nuestros seres queridos. No solo estarás regalando un calzado cómodo, versátil y con todo el estilo, sino también bienestar y calidad. Entra en www.yuccs.com y elige tus sneakers. Los envíos y las devoluciones son gratuitas y además, con este regalo también te garantizas tranquilidad, ya que puedes probar tus Yuccs durante 30 días sin compromiso y, en caso de que no te convenzan, te devuelven el dinero.