Alejo Sauras es un actor mallorquín de 42 años que nació el 29 de junio de 1979 en Esporles, aunque es más conocido por interpretar a Raúl Martínez en la serie Los Serrano, ha participado en múltiples series y películas.

Alejo pasó su adolescencia y juventud en Madrid e inició su carrera profesional en el cine y la televisión en 1999 con 18 años. Su primera aparición fue en la serie Al salir de clase y las películas Mensaka, paginas de una historia y Verbena, aunque se hizo famoso en Los Serrano donde encarnó a Raúl Martínez, el hijo de Fiti Martínez al que le dio vida Antonio Molero. En esa serie también aparecieron grandes actores como Antonio Resines y Belén Rueda.

Una de las últimas películas en las que apareció fue Caribe, todo incluido de Miguel García de la Calera, donde dio vida a Fermín y también ha protagonizado la serie de Televisión Española Estoy Vivo como 'El enlace', uno de los personajes principales. El mallorquín recibió un premio Fotograma de Plata y un premio Zapping por su actuación en la serie.

Su enfoque actual es el teatro ya que está interpretando a Edipo en “Edipo a través de las llamas” en el Teatro Español.

Además, el pasado mes de octubre acudió a 'La Resistencia' para hablar de esta obra y confesó que antes de dedicarse a la industria, quería ser piloto: "Quería ser piloto, pero no pude lograrlo porque tenía unas dioptrías en un ojo, así que acabé estudiando aviónica y aprobando las oposiciones de Iberia". Sin embargo, al no tener suerte en el mundo de los aviones optó por la interpretación: "Como no me llegaba ninguna oferta de trabajo me puse a estudiar interpretación y, cuando me llamaron de Iberia para trabajar allí, ya era tarde para aceptar su oferta".

El actor cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram y hace algunas campañas de publicidad con distintas marcas.