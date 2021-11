El 'oasis covid' de España dibuja una Navidad sin sustos por una sexta ola

España vive, en estos momentos, una de las mejores situaciones epidemiológicas de Europa, si bien los indicadores han comenzado a crecer también aquí. Sin embargo, la elevada tasa vacunal de su población (un 80% tiene la doble pauta) hacen pensar en unas Navidades, en territorio español, sin sustos por una temida sexta ola.

"Estamos creciendo y aumentando la presión hospitalaria, pero no esperamos, ni mucho menos, un crecimiento como el del verano", señala a este diario Daniel López-Codina, investigador del Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos (Biocomsc) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). "Estamos en una nueva etapa de la pandemia: la incidencia puede crecer mucho, pero no la mortalidad y los efectos en los hospitales no son los mismos", añade.

Pero esta no es la situación de toda Europa. Cada país vive la suya propia que depende, dice López-Codina, del nivel de vacunación. Los países más vacunados, entre los que se encuentra España, viven una situación menos grave que las de los menos vacunados, como pueden ser los del este europeo. El Biocomsc destaca una evidencia: "Existe una relación entre la incidencia del coronavirus y la vacunación".

Más de la mitad de contagios mundiales

Aunque España ahora mismo es una especie de oasis del covid dentro de Europa, más de la mitad de los contagios de covid-19 diagnosticados en el mundo están teniendo lugar solo en este continente. En todo el planeta se están produciendo una media de 460.000 casos diarios, de los cuales 260.000 se están registrando en el continente europeo, que vuelve a ser el "epicentro de la pandemia", como ha alertado la Organización Mundial de la Salud (OMS) varias veces en las últimas semanas.

De cara a lo que queda de otoño y el siguiente invierno, las cosas podrían complicarse. Unos 43 países de Europa se enfrentan a una "tensión elevada o extrema" en las camas hospitalarias debido al aumento del covid-19, según ha alertado este miércoles desde Barcelona el director general de la OMS para Europa, Hans Kluge. Kluge ha participado en la presentación del Pla de Salut 2021-2025 de la Generalitat de Cataluña, que el Govern aún tiene que aprobar y que marcará las estrategias para seguir en los próximos cuatro años.

El mandatario de la OMS ha recordado que, desde que comenzó la pandemia de covid, en Europa ha habido casi un millón y medio de muertes. "Podríamos tener otro medio millón de muertes en Europa y Asia central antes de febrero", ha avisado Kluge, quien no obstante ha elogiado la elevada tasa vacunal de Catalunya, donde el 83,5% de la población mayor de 12 años ya tiene la pauta completa.

López-Codina, a este respecto, es más prudente. "El nivel de vacunación tiene sus efectos en la presión hospitalaria. Creo que no se puede afirmar que vaya a haber medio millón de muertes más hasta febrero", opina. Aun así, sí es partidario de introducir nuevas medidas de control en Catalunya y España, como podría ser la implementación del certificado covid-19. "Se podría pedir más actividades [en Catalunya solo es necesario para acceder al ocio nocturno]. Esto promueve la vacunación, así que incrementar la demanda de certificados covid sería una buena medida", añade el investigador del Biocomsc.

Cuatro grupos

El Biocomsc ha establecido, para Europa, cuatro grupos de nivel de afectación del covid-19. El primero está compuesto por países con una incidencia a 14 días menor de 200 contagios por 100.000 habitantes, que tienen además una tasa vacunal muy por encima del 65%. En este grupo se encuentran España o Francia. El segundo grupo, del que forma parte por ejemplo Alemania, está formado por países con una incidencia superior a 200 casos y con una tasa vacunal de en torno al 65%. El tercer grupo de países tienen una incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes y una vacunación por debajo del 60%. Aquí están Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Grecia, Hungría o Irlanda. Y el cuarto y último grupo está formado por países con una incidencia de 1.000 casos y una vacunación por debajo del 55%. Aquí están Croacia, Estonia, Letonia, Lituania o Eslovenia.

"Para que la vacunación tenga efectos el porcentaje debe de ser bastante elevado. Lo que es evidente es que, en función de la vacunación, la dinámica es una u otra", insiste López-Codina, quien destaca que España tiene, en este sentido, "la mejor situación de todos los países europeos". También porque la quinta ola afectó muy intensamente a este país y trajo consigo la inmunidad de una gran pasa población. "Ahora hemos vuelto a crecer en contagios. No hemos resuelto ni controlado la pandemia, pero las perspectivas son mejores que en otros países", añade.

En Catalunya el riesgo de rebrote ha pasado este miércoles de nivel moderado a medio al subir de los 72 puntos de ayer a los 85 de hoy. Además, por tercer día consecutivo ha vuelto a aumentar el número de personas hospitalizadas por covid: hay 328 personas hospitalizadas (cinco más que ayer), de las que 78 están en la uci (dos menos que la víspera). Eso sí, la mortalidad se mantiene en los niveles más bajos desde el inicio de la epidemia, con un total de 10 defunciones a causa del coronavirus en los últimos siete días.