Sin Seagram’s en los bares: llega la ginebra de Mallorca

Cuando los restauradores han empezado a levantar cabeza tras las restricciones por la pandemia, llega otra limitación que les pone «en guardia» ante la inminente y esperada campaña de Navidad. «Pedimos tres cajas de Seagram’s, por ejemplo, y traen una porque no tienen suficiente para todos; hace tres semanas que nos han dejado de repartir Brugal blanco y la marca Agua22, de La Rioja, que va muy bien para acompañar un whisky, un coñac o un brandi, estará aquí la próxima semana después de encargarla hace mes y medio, y no porque el pantano estuviese vacío, sino porque no recibieron las botellas de cristal hasta la semana pasada», explica el reconocido coctelero Rafa Martín, que está al frente de Brassclub, en el paseo Mallorca, y Coquetier, en la Llotja de Palma. «A la crisis del vidrio se suma en algunas marcas la del transporte, por lo que hay ciertos destilados de importación que escasean», añade el experto Matías Iriarte; y entre los dos enumeran la citada ginebra de EE UU y la Beefeater, del Reino Unido, el ron Barceló y el Brugal, vermuts tipo Martini y el whisky Macallan, en este caso las referencias de más categoría por su elevado consumo.