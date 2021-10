Halloween entre esqueletos y ‘El juego del calamar’

La tienda de disfraces situada en Palma, Portopí, Inca y Manacor empezó a recibir pedidos de clientes la semana pasada, pero no había encargado el mono rojo de los personajes por la polémica que ha provocado la nueva serie de Netflix, ya que sus contenidos violentos no son para menores de 16 años. «Sin embargo, viendo la demanda, acabamos solicitando a un distribuidor que nos enviase este disfraz, que llegó ayer, y en un solo día se vendieron 15», explica la encargada, Antònia Cànaves, que lleva 37 años en la empresa. Los trajes rojos con un círculo, un triángulo o un cuadrado en la frente cuestan de 30 a 35 euros, dependiendo de la talla, y quienes no estén al tanto de la actualidad pueden confundirlos fácilmente con los de La casa de papel, otro de los éxitos este Halloween, ya que en septiembre se estrenó la quinta temporada.

Superhéroes agotados

Otro hecho inesperado para Cànaves ha sido la cantidad de ventas que han realizado de disfraces de superhéroes para niños de 5 a 8 años. «Hemos tenido que hacer dos pedidos debido a que los habíamos agotado», tal como explica. Y las niñas que no quieren vestirse de vampiresas o brujas optan por ser princesas. «Hay niños y niñas que pasan miedo con esta fiesta y ofrecemos una alternativa tradicional para que también participen», cuenta la responsable de Eurocarnavales. Y pone como ejemplo que «el otro día teníamos un niño llorando en la tienda [la de Palma] porque sus padres le estaban probando un disfraz de esqueleto». Ayer otro de cuatro años acudió con su madre para adquirir cosas para la fiesta de cumpleaños de su hermana y dejó claro que Halloween no le gustaba, por lo que se disfrazará de Hulk. En cambio, los hijos de Daniel y Eva, Denay y Daniel, se vestirán de vampiro y muñeco diabólico, respectivamente, tal como explicaron sus padres tras comprar ambos trajes.

Esta familia celebrará la noche de miedo con otros vecinos del Coll d’en Rabassa por las calles del barrio llamando a las puertas de las casas y diciendo «truco o trato» para recibir golosinas o amenazar con bromas terroríficas. Lo mismo planean residentes del Pont d’Inca, Son Oliva y otras zonas de la isla en una fiesta consolidada y en aumento año tras año. Tanto que incluso se hace en algunas guarderías y por eso la abuela de Martina, Joana Maria Martorell, estaba eligiendo un disfraz de esqueleto, el que lucirá su nieta de solo dos años.

Menaje y decoración

Otros lo celebran en la intimidad del hogar, entre ellos Alejandro Martínez con su familia, quien buscaba la máscara de Michael Myers, de la película Halloween, para su hijo Adrián. En su huerto tiene calabazas, que acabarán como decoración en la barbacoa que preparan. Los complementos decorativos que se venden para este día son muchos y «cada vez más solicitados porque la gente quiere ambientar sus viviendas, no solo disfrazarse», en palabras de la dependienta de Juguettos Lorena Morcillo. Entre los más demandados están las telarañas, además de velas y todo tipo de artículos con apariencia tenebrosa. Y no falta la cubertería, la vajilla, las servilletas y hasta bols de palomitas con dibujos de catrinas, calabazas, esqueletos, etc. El merchandising es extenso para la noche del domingo, que es el primer día del cambio de hora, por lo que la oscuridad llegará antes con Halloween.

Cine de miedo

El autocine organizado por Evolution! Film Festival en Port Adriano proyectará este sábado las conocidas películas de miedo de los años 80 Beetlejuice, de Tim Burton (19,30 horas), y Pesadilla en Elm Street (21,30); y durante la noche de Halloween, el domingo, ofrecerá La familia Adams (19,30) y Pesadilla antes de Navidad (21,30), todas con entrada previa.