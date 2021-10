La Porquera XXI, una nueva versión del modelo tradicional del calzado mallorquín, diseñada y realizada por Monge Shoes a partir de la hoja de ruta de la Fundació Deixalles, es el nuevo producto que entra a formar parte del catálogo de Loop Disseny i Circularitat, el programa de la conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través del Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI).

El objetivo de Loop es sensibilizar y promover la implementación del diseño como elemento estratégico en la economía competitiva de las empresas. Por este motivo, se pone en contacto a profesionales del diseño y empresas para desarrollar productos que cumplan los estándares de la estética, la funcionalidad y la economía circular. Loop engloba los proyectos en cuatro ámbitos: circularidad, reutilización, transformación y proximidad.

El proyecto Monge-Deixalles se incluye en el ámbito de la reutilización. Hay que tener en cuenta que la Fundació Deixalles gestiona anualmente más de mil toneladas de ropa, que se selecciona y clasifica por sus trabajadores para darle una vida nueva. Una parte se destina a la venta de segunda mano en las tiendas de la fundación y otra se vende a mayoristas como una ropa de segunda mano. Pero siempre hay una parte que, por algún tipo de imperfección, rotura o mancha, no se puede poner en circulación. Este material no solía tener otro destino que no fuera la incineración.

Con el objetivo de reutilizar esta materia residual y conectar la economía social con el diseño, Monge Shoes ha creado una nueva versión de la porquera tradicional mallorquina. Los tejidos de rechazo se completan con una serie de componentes compatibles con el medio ambiente, como la suela de fibras naturales y caucho biodegradable desarrollado, o la piel que proviene de restos de la industria alimentaria. También se ha prescindido de piezas metálicas, como los refuerzos, que normalmente incorporan en su composición sustancias plásticas.

De esta forma se reinventa un clásico, cuya característica principal es la suela de neumático reutilizado. Ley obliga a los proveedores a reciclarla por su alto impacto medioambiental.

La Fundació Deixalles recoge y reutiliza ropa desde sus inicios en 1986. Esta actividad, además del factor ambiental de prevención de residuos, tiene una fuerte vertiente social, ya que permite trabajar en la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social y generar contratos de inserción.