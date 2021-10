No hay nada que le haga más ilusión, es su sueño y entre todos podemos hacer que lo consiga. Elvira Turiño Pérez, vecina de Pajares de la Lampreana, un pequeño pueblecito de Zamora, tiene claro lo que más le gustaría en esta vida: conocer a Modric, el jugador del Real Madrid. "En esta vida, con 80 años que tengo, me gustaría hacerme una foto o ver a mi Modric", confiesa. ¿A quién? "¡A Modri, a Modri, que es el mejor de todo el Madrid!", expresa en un vídeo que está corriendo como la pólvora.

Su Modric

En su opinión, el futbolista croata "es una maravilla de hombre y de chaval, bueno, humilde, todo lo tiene". "¡Como vaya a Madrid, me hago una foto con él", sentencia dando un golpe de bastón sobre el suelo de su corral. "¡A mi Modric, a mi Modric, con 80 años que tengo, esta abuela quiere verlo!". ¡Comparte y difunde si quieres que esta abuela zamorana haga realidad su sueño!