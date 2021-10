Si alguna vez has tenido un problema con una compañía telefónica y has dejado de pagar es muy probable que estés en la lista de morosos de España. La Asociación Nacional de Entidades de Financiación (ASNEF) es una de las más conocidas que tiene una lista de este tipo pero también funciona como un enlace entre las administraciones públicas, las entidades de crédito y los consumidores. Tiene registros de morosidad, tanto de personas físicas como de empresas que recogen las deudas impagadas.

¿Cómo puedo saber si figuro como moroso?

Para saber si estás en la lista de morosos de ASNEF debes enviar una carta certificada a la asociación en la que solicites el derecho de acceso. Debe ser en tono formal y contener tu nombre y apellidos, dni, dirección a la que remitir la respuesta, fecha de envío y firma y fotocopia del dni. Cuando ya la tengas lista, envíala a EQUIFAX IBÉRICA. Apartado de correos 10.546, 28080, Madrid. Si lo prefieres, puedes enviar un correo electrónico, esta es la dirección: sac@equifax.es. En principio, no deberían tardar más de 30 días en contestarte.

Cuando logres acceder al registro, podrás consultar qué entidad te ha incluido en la lista, el importe de las deudas, la fecha de alta del fichero, quién ha consultado tus datos y las consecuencias de estar inscrito.

¿Qué pasa si estoy en la lista de ASNEF?

Si estás en la lista de morosos, las empresas que están adheridas a la asociación podrían dificultarte el acceso a financiación externa, los créditos rápidos serán de menos dinero si constas como moroso, etc. También puede ser un gran problema a la de pedir un préstamo o una hipoteca al banco porque pueden no concederte ninguno de ellos.

¿Son legales estas listas de morosos?

Sí, están reguladas y legalizadas por el artículo 29 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Este, regula expresamente la posibilidad de creación de listas relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. Sin embargo, para incluir a alguien en la lista se deben cumplir los siguientes requisitos:

Que exista una empresa o entidad que tenga el objeto social de elaboración de informes de solvencia patrimonial

Que los datos sean comunicados directamente por el acreedor y se comuniquen única y exclusivamente los qque permitan calificar dicha solvencia.

Estos datos no pueden tener una antigüedad superior a 6 años.

El deudor que se incluya en dicha lista tiene que tener conocimiento expreso , mediante comunicación escrita sobre su inclusión en ella.

, mediante comunicación escrita sobre su inclusión en ella. El deudor tendrá acceso a todo el movimiento de sus datos en dicha lista, así como al uso de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición a su inclusión en dichas listas).

¿Es legal que me metan en la lista de morosos sin saberlo? Como salir de ella

Lo mejor para dejar de aparecer en la lista de morosos es pagar la deuda que tengas. Sin embargo, podemos estar por un error o deuda no cierta y en este caso es algo más complicado. Desde el momento en el que no estamos conformes con la deuda reclamada, la inclusión en la lista no es correcta y así lo avala la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por lo que, si nos están reclamando una deuda que no hemos pagado porque no estamos conformes, la empresa no puede incluirnos en la lista de morosos.

En este caso debemos poner una reclamación formal más allá de la propia empresa, ante el regulador de su sector, las oficinas de consumo o incluso, interponer una demanda judicial. Este último es el paso más recomendado ya que la mayoría de empresas siguen incluyendo de manera indiscriminada a sus clientes pendientes de pago, lo que supone una intromisión al honor y, en todos los casos, la justicia falla a favor de los morosos no conformes.