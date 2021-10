Ibai Llanos, el popular streamer que triunfa entre el público infantil y adolescente, dio anoche en Twitch su opinión acerca de un artículo de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en el que se trataba su relación con los anunciantes de comida basura.

El artículo —El idilio de las marcas de comida basura con Ibai: "Es incoherente, pero les funciona"— repasa las empresas que le patrocinan (Domino's, Cola Cao, Doritos y Donettes, entre otras) y aclara en qué punto está la normativa actual, que el Ministerio de Consumo pretende cambiar para equiparar a los anuncios de casas de apuestas. El departamento dirigido por Alberto Garzón trabaja en un real decreto que regulará esta publicidad en plataformas como Twitch, TikTok, Instagram o Facebook.

Antes de su publicación, este diario contactó con Llanos para recoger su opinión, pero el joven rechazó la propuesta a través de su agencia de representación Vizz Agency.

"Al final no podrías hacer publicidad de ningún tipo de marca de comida, porque prácticamente todas engordan", explicó Llanos ante sus viewers o espectadores. "Si las pones en la dieta de un chaval, cualquier padre te dirá: esto tiene azúcar. El Cola-Cao, azúcar. Grefusa, pues las Papa Delta engordan. Lo saludable suelen ser productos veganos, vegetarianos y productos como los filetes. Pepsi tiene azúcar, RedBull es una bebida energética, Domino's es pizza, McDonald's son hamburguesas, KFC es pollo frito... Habría que hacer publicidad de tomates de Almería".

El joven aclaró que los anuncios de alimentación no saludable no están entre sus líneas rojas, como las casas de apuestas, los bancos o las criptomonedas.

"Podría no anunciar comida, pero es cierto que en mi manera de ver el mundo y la vida, anunciar comida es algo que no veo mal. Son marcas que generalmente consumo y me gustan. No veo mal anunciar Domino's, Telepizza o KFC. Sé que hay mucha gente que lo verá mal por cómo se hacen los productos y porque engordan a chavales (...) Pero no las he puesto en la black list [lista negra]. Podemos tener opiniones diferentes", justificó. "Al final cada empresa tiene su cosa. La comida rápida es comida rápida. Las casas de apuestas es hasta ilegal [anunciarlas]. Las criptomonedas son un mundo en el que no me he metido y no me interesa. Los bancos son un mundo en el que no hago colaboraciones. Si vas descartando, te quedas sin nada".

Es fácil, añadió, que siempre haya algo que a alguien no le gusta de "la mayoría de grandes empresas y multinacionales". "Al final las empresas son lo que son y mucha gente no coincidirá prácticamente con ninguna", continuó. "Yo entiendo que alguien pueda decir 'Cola-Cao tiene azúcar y los niños consumen azúcar'. Pero hacer publicidad de Cola-Cao es algo que no veo mal, porque aunque tenga azúcar lo llevo consumiendo toda la vida. Puedes estar en desacuerdo conmigo y ya está".

Expertos en salud pública y nutricionistas españoles llevan años reclamando una regulación más dura con los anuncios de comida basura para niños y jóvenes, porque España tiene unas alarmantes tasas de obesidad infantil. Ahora mismo, las marcas se autorregulan bajo un código propio llamado PAOS.

Llanos aclaró, además, que la foto en la que aparece bajo un cargamento de tabletas de chocolate Milka fue publicidad gratuita.

"Para que veáis que la gente no se entera de nada y da por hecho un montón de cosas. ¿Sabéis la foto que tengo con un montón de Milkas? No me pagaron absolutamente nada. Lo hice porque pensaba que haría gracia ver a un gordito lleno de Milka. Una agencia me envío 300 tabletas de chocolate. Las donamos, vinieron suscriptores a casa a llevárselas y yo no me comí ni una", dijo. "Con Domino's Pizza sí colaboramos. Y evidentemente es una marca de comida que engorda".

"Si en vez de comer pizza comes sano, bajarás de peso"

Durante la retransmisión, el streamer también habló con sus espectadores sobre el deporte y la alimentación saludable.

Llanos narró hace varios meses sus intentos para bajar de peso —motivados en parte por una apuesta con el rapero argentino Papo MC—, sus nuevas rutinas deportivas y alimentarias y las dificultades para abandonar la comida basura.

"Chicos, yo siempre os he animado a hacer deporte. A buscar un cambio físico si es lo que queréis. Muchísima gente se animó a hacerlo por el vídeo que subí. Es una parte muy positiva y de la que estoy muy orgulloso, aunque mostrar mi peso fue algo duro y que, probablemente, si lo llego a pensar mejor, no hubiese hecho", reconoció. "Sé que a muchísimos os he ayudado a perder 15 o 20 kilos. Yo estoy en 15 o 17 kilos menos de lo que pesaba hace unos meses, cuidando la alimentación e intentando hacer ejercicio (...) Me alegro de que a muchos, cuando estamos aquí compartiendo nuestras mierdas, os ayude a bajar de peso. Porque lo más difícil es la motivación (...) Ten claro que si te estás comiendo siete pizzas a la semana y en vez de eso comes comida saludable bajarás de peso".

Con respecto a su exposición mediática, Llanos declaró estar trabajando en aprender a ignorar las polémicas.

"Ahí Piqué me dio un gran consejo: me debería sudar la polla todo a unos niveles increíbles. No consigo que eso pase, pero lo estoy trabajando y he mejorado muchísimo. Hoy he salido en la prensa por lo de las marcas de comida y me he enterado porque me lo ha dicho uno en el chat hace diez minutos. Debería aprender a obviarlo", concluyó. "Estoy seguro de que esto será lo que me haga alejarme de esto. O me suda la polla todo a niveles extremos o llegará un punto en el que no pueda más. Muchos youtubers y creadores se aíslan por eso. Yo entiendo que la prensa juega su parte, pero también hay que entender al youtuber que no quiera hablar con nadie. Ambos puntos son respetables".