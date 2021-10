Teresa Perales: "Le dedico el premio a todas las deportistas y a todos los paralímpicos"

“Ganar este premio fue una de las sorpresas más bonitas de toda mi vida. ¡Este año no sabía ni que estaba nominada!”. Teresa Perales (Zaragoza, 1975), Premio Princesa de Asturias de los Deportes, valoró esta mañana lo que supone para su carrera la concesión del prestigioso galardón. Fue la primera comparecencia de la nadadora paralímpica tras haber estado hospitalizada en Tokio y en Madrid después de disputar los Juegos. “Me encuentro muchísimo mejor, aunque todavía no tengo diagnóstico clínico. Estoy feliz y contenta de poder estar aquí, en Asturias”, dijo Perales, que se mostró muy agradecida a la Fundación y habló maravillas de Oviedo.

“Ha habido muchas premiadas a lo largo de los años y en el ámbito deportivo me hace especial ilusión por ser mujer y por tener una discapacidad. Cuando me comunicaron que había ganado me acordé mucho de otras deportistas que no lo tuvieron fácil y que tuvieron que pelear para mantenerse en la alta competición. Este premio se lo dedico a todas las deportistas femeninas y a todos los paralímpicos”.

La nadadora, ganadora de 27 medallas en los Juegos, fue finalista de los Premios Princesa de Asturias en 2013. “No sé si ganar este premio era un objetivo, un sueño o un deseo. Después de haber estado nominada en más ocasiones me hacía ilusión ser galardonada”.

Perales perdió la movilidad desde la cintura hasta los pies con 19 años por una neuropatía y es un ejemplo de superación mundial. Tiene 45 años y se define como “muy mayor”, pero no ve el fin a su carrera deportiva. “Mi objetivo es seguir compitiendo. Siempre digo que no me retiraré en lo más alto, sino cuando no pueda más”.

Perales quiso mandar un mensaje a los futuros deportistas. “Les diría que se lancen y que sueñen a lo grande. No es un camino fácil. Cuando nos ven en el podio muchas veces piensan que tenemos un don, pero nada de eso. Somos personas que nos hemos esforzado muchísimo. Hay una teoría de las 10.000 horas: si las hacen pueden conseguir todo. Quiero decirles que sigan adelante cuando piensen que no pueden más. Así se logra la excelencia. Que sueñen grande y que trabajen duro”.