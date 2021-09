Tajogaite, un nombre para el volcán de La Palma

Hay padres que eligen el nombre del bebé que esperan antes de que nazca, otros prefieren retrasar esa decisión hasta ver la cara al recién nacido. Una semana después de la erupción de La Palma, el volcán aún no tiene nombre. Lo más recurrente hubiese sido tirar del santoral para llamarlo Volcán de San Genaro (19 de septiembre). Cabeza de Vaca, Tacande, Tajuya... La lista es larga. Incluso, se ha resucitado a un antiguo rey palmero para que este se denomine Volcán de Jedey. Sin embargo, teniendo en cuenta el legado guanche y el lugar en el que emergió la lava, la estructura volcánica que continúa escupiendo fuego podría ser reconocida como Volcán de Tajogaite, que traducido a un lenguaje mucho más coloquial significa Volcán de Montaña Rajada. En realidad, la comunidad científica no tiene un mecanismo consensuado para solventar estos bautismos volcánicos. Y hay quienes sostienen que sean los propios palmeros los que al final decidan el nombre aunque el cómo aún no está ni planteado. La prioridad ahora es salvar vidas y, con eso garantizado desde el arranque de esta grave crisis socioeconómica, minimizar los destrozos.