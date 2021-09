El padre de ‘The Mandalorian’ visita Mallorca para ofrecer una velada temática

La serie The Mandalorian, ambientada en el universo de Star Wars, ha sido una de las grandes revelaciones de los últimos años. Bernard Bullen, el actor que interpreta al padre del personaje principal, participará en una velada temática en Palma el próximo sábado 2 de octubre en el Café Barroco en un evento organizado con la colaboración de los Amigos de la Ciencia Ficción (AACF). Los fans de la serie podrán disfrutar de una charla, una sesión de firmas y una cena temática con el intérprete. Además, los más incondicionales podrán adquirir el Pack Mandalorian, que incluye todas las actividades.

Bernard Bullen nació en Madrid, pero su padre es británico, lo que le brindó la doble nacionalidad y una educación bilingüe. Ese sería el mayor obsequio de su vida, ya que marcaría su posterior carrera internacional en la industria del cine. Pasó de modelo a actor de teatro, cine y televisión.

Fue estudiante de Historia del Arte en la capital hasta que un fotógrafo se le acercó para convencerle de que trabajase para una agencia de modelos. Allí estuvo durante tres años como modelo comercial y en otros países europeos. A pesar de ello, la actuación siempre fue su pasión, e incluso cuando fue a la escuela de arte dramático con la prestigiosa maestra argentina Claudia Fres, ya tenía muy claro que ese era su camino.

Mientras estudiaba en la escuela de interpretación, hizo una audición en la compañía profesional de Teatro Clásico TAMUR Theater, para el papel principal en Fuenteovejuna, que tendría una gran gira por los principales teatros en España. En 2005, siendo cliente de la conocida agente Ruth Franco, hizo su primer trabajo en televisión en la exitosa serie española Amar en tiempos revueltos. Luego participó en otros populares programas de televisión, pero siempre había tenido claro que quería labrarse una carrera internacional.

En 2009 se mudó a Londres, donde vivió durante seis años, y se formó en la prestigiosa Central School of Speech and Drama. Durante aquella etapa trabajó en el largometraje El capital, del director griego Costa Gavras; en la serie de comedia Sombreros, y en Midsommer Murders. También participó en los proyectos Squadra Antimafia en Italia y La Promesa en Colombia. Estas dos experiencias marcaron el inicio de su proyección internacional.

En 2015 se mudó a Los Ángeles para perseguir su sueño. Tres años después ya había trabajado para los programas americanos Jane the virgin, Deep Time History, Studio City Kings 2 y The Last Ship de la TNT. Entre sus largometrajes se incluyen The Love Witch y Best Mom, ganadora de dos premios en el Hollywood Reel Independent Film Festival.

En febrero de 2019 recibió la llamada de su agente en Los Ángeles para el papel en la megaproducción de Disney The Mandalorian, uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía, donde interpreta al padre del protagonista de la ficción.