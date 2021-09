«La ropa sostenible debe formar parte de nuestro armario»

La presentadora y periodista Raquel Sánchez Silva (Plasencia, 1973) ha vivido su gran momento con el programa Maestros de la costura. Ahora llega a la isla para presentar los premios de moda del Mallorca Design Day.

¿Qué supone para usted presentar esta nueva edición del Mallorca Design Day?

Todos tenemos muchas ganas de vivir cosas, de volver a reunirnos, de volver a fijarnos en los que serán los grandes talentos del diseño. Ahora tenemos que identificarlos. Me hace mucha ilusión que el trabajo que hacemos desde el programa televisivo Maestros de la costura tenga un reflejo local porque es la única manera de encontrar el talento que puede llegar a las grandes pasarelas.

No hay confirmación de si va a haber nueva temporada.

Es el programa de mi corazón y creo que es muy bueno. Estoy segura de que RTVE volverá a apostar por él porque cumple la función de ayudar a mucha gente que tiene grandes sueños. Además, sirve para apoyar a una industria que en España necesita ayuda. Soy optimista.

¿A raíz de su presencia en el programa ha mejorado su habilidad como diseñadora?

Me ha pasado un poco como con la comida, que tuve que practicar para mi aparición en Masterchef Celebrity. En la última edición he tenido que coser y me encantó. Todos deberíamos aprender a coser. Lo justo para dar nuevas vidas a nuestras prendas para no deshacernos de la ropa con tanta facilidad. La moda sostenible tiene que formar parte de nuestro armario. Encontrar una nueva vida a la ropa debe ser tan importante como un básico. Mis básicos son los vaqueros o un vestido negro.

¿Recomendaría algún diseñador español en especial?

Yo los recomendaría a todos. Siempre digo que hay que apostar por el talento de aquí, porque estamos todo el día en Instagram viendo los trabajos de diseñadores extranjeros. El talento español en la moda es impresionante. España es una de las grandes potencias textiles del mundo. Nos falta valorarlo. No nos cuesta nada comprender que una gran firma internacional te cobre mucho dinero por un vestido, pero nos cuesta creer que un diseñador español pueda cobrar más de 300 euros por una pieza.

¿Cree que tendemos a valorar más lo de fuera?

Hay que prestar la misma atención a lo que tenemos cerca. No se trata de valorarlo más, sino de prestar más atención. Una buena prenda española lleva muchísimo trabajo y tiempo. Esto no solo repercute al diseñador. Estamos hablando de una industria en la que trabaja mucha gente y todos son fundamentales.

¿Cuán importante es la alimentación en su vida?

No sigo ninguna dieta, pero sí trato de comer sano siempre que puedo. Busco buena materia prima. Suelo pegarme algunos atracones, pero no es lo común. Las rutinas alimentarias tienen que ser saludables. Es importante buscar productos de calidad, que aquí hay muchos.