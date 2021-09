El youtuber mallorquín, Matías Ferrer, más conocido como Reykob en redes sociales, ha recibido la placa que acredita haber alcanzado el millón de suscriptores en Youtube. "Haber llegado al millón después de tanto tiempo es gratificante, es el reconocimiento de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. Siempre digo que llegar a esta cifra es como que te den un Goya. Recibir un Oscar sería llegar a los diez millones de suscriptores. Es algo muy importante, estoy muy feliz por ello", explica Reykob.

Desde su primer vídeo en 2014 presentado su canal dedicado al juego para móviles Clash of Clans, Matías Ferrer ha pasado por diferentes etapas hasta encontrar lo que realmente le hace feliz, subir contenido de fútbol, algo que combina a la perfección con defender la portería del Binissalem en Tercera División. "Cuando empecé era un chaval que no sabía qué hacer con su vida. Gracias a Youtube he encontrado una vocación y un propósito. Nunca imaginé llegar a esta cifra, ya que empecé a subir vídeos de un juego que me gustaba por afición. Con el paso de los años los gustos van cambiando y vas madurando. Decidí arriesgar y cambiar mi contenido de videojuegos por el de fútbol. No fue fácil, pero ha sido uno de las mejores decisiones de mi vida.", asegura el youtuber mallorquín.

Con este logro, Reykob se suma a una lista muy limitada de creadores de contenido mallorquines, como Alexelcapo, Ampeterby7 o LunaDangelis, que han llegado a la cifra del millón de suscriptores. "Es un honor estar en esta lista junto a estos canales. Hay mucho talento en Mallorca pese a ser una isla tan pequeña. Es importante representar a las islas con nuestro contenido".

"Mi futuro seguirá relacionado con el fútbol y el deporte. Me gustaría enseñar a la gente estilos de vida saludable, motivar e inspirar a los jóvenes con mis vídeos. Tengo muchos proyectos en mente, como un documental, potenciar mi academia para formar a los jóvenes y otras ideas que se verán en el futuro", explica Matías Ferrer sobre los planes que tiene con su canal de Youtube.