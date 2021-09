La espectacular pero destructiva erupción del volcán de La Palma, en la zona de Cabeza de Vaca, ha ocupado portadas de numerosos periódicos en todo el mundo. Tanto la prensa nacional como la internacional se han hecho eco de los ríos de fuego que están recorriendo el suroeste de la Isla, provocando imágenes asombrosas e históricas que los caprichos de la naturaleza han proporcionado a La Palma, y al mismo tiempo ocasionando el dolor a numerosos ciudadanos de perder todo lo que tenían, sin poder hacer absolutamente nada para evitarlo.

Y así lo cuentan los periódicos británicos, como 'The Guardian', 'The Sun', 'Daily Express', 'Daily Mirror', o 'Daily Star'; alemanes, como 'Bild', 'Die Wel', 'Spiegel' o 'Berliner Morgenpost'; americanos, como 'The New York Times' e, incluso, chinos, como 'Huanqiu Shibao', entre otros. En todos ellos se informa, algunos, con todo lujo de detalles, otros, con menos, de lo que está ocurriendo en la isla de La Palma, recogiendo también varias fotografías. Se utilizan todo tipo de adjetivos para describir lo que los habitantes de La Palma están viviendo y sufriendo, y se utilizan también todo tipo de titulares, unos más asépticos y otros más pasionales e, incluso, alarmantes.

Por ejemplo, y con respecto a los medios de los dos principales mercados emisores de turistas de La Palma (Reino Unido y Alemania), el periódico 'The Sun' señala que los británicos han huido "presos del pánico cuando el cráter de las Islas Canarias ha entrado en erupción". El 'Daily Mirror' habla de "escenas apocalípticas" y de que "500 residentes aterrorizados se ven obligados a huir". El periódico alemán 'Bild' titula "Erupción volcánica en la turística isla de La Palma", una frase que se repite en la mayoría de los periódicos alemanes, haciendo énfasis en que este es uno de los destinos preferidos del país germano.

El periódico americano 'The New York Times' se destaca que "miles de personas han sido evacuadas por la erupción del volcán de las Islas Canarias" y que el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, ha retrasado el viaje que tenía previsto emprender de forma inminente a Estados Unidos, para asistir en Nueva York al inicio del LXXVI periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En China, uno de los medios de la prensa, 'Huanqiu Shibao', resalta que lo que está ocurriendo en La Palma es "impactante", con "columnas gigantes de humo" y en donde "el mama se traga la carretera" y las viviendas.

En el periódico 'O Globo', de Brasil, una gran foto de la erupción del volcán de Cumbre Vieja ocupa parte de su portada. En este medio se resalta que dicho volcán "arroja lava y aumenta la tensión en el Archipiélago canario". "La lava del volcán de La Palma avanza a 700 metros por hora y se come casas y cultivos"; así titula el periódico venezolano 'El Universal', el cual también resalta que "la lava tiene una altura de seis metros y ha emitido, hasta el momento, entre 6.000 y 9.000 toneladas diarias de dióxido de azufre".

Como es lógico, la erupción de La Palma ocupa espacio en la portada de todos los periódicos nacionales, y la mayoría la abren con una gran imagen de este fenómeno histórico y, prácticamente, inesperado, en el sentido de que pocos se imaginaban que fuese a suceder tan pronto, tras nueve días de enjambres sísmicos, alrededor del volcán de Cumbre Vieja. 'El Mundo' recoge lo sucedido en la isla con el titular "Un aluvión de lava y cenizas golpea la isla de La Palma", mientras que 'El País' titula "Un nuevo volcán con siete bocas pone en alerta a La Palma", aunque finalmente son ocho bocas abiertas en dos fisuras sobre el terreno. La Palma vuelve a hacer historia y así se recoge en los medios. El infierno volcánico de esta isla ha recorrido el mundo.

La primera erupción emitida en directo

La Televisión Canaria ha alcanzado audiencias históricas, del 50%, en su retransmisión de la erupción del volcán de La Palma, ofreciendo al espectador, desde que se produjo la explosión, las imágenes en directo y toda la información, a través de una extensa cobertura, de este histórico fenómeno. Era la primera vez que en España se emitía en directo la erupción de un volcán y la TV Canaria era consciente de ello. El Telenoticias Fin de Semana 1, que arrancó al mediodía, se alargó hasta la madrugada para que los ciudadanos desde casa no se perdieran ni un solo minuto de lo que estaba ocurriendo en La Palma. La retransmisión de la TV Canaria ha arrasado en audiencias y ha logrado el aplauso del público, que ha valorado el trabajo realizado por los profesionales que trabajan en la cadena pública. Sin apenas descanso, los periodistas y cámaras se encargaron de contar y de enseñar, en distintos puntos de la Isla y a través de la pantalla, el espectacular, pero también destructivo, suceso. Gracias a un despliegue sin precedentes, el informativo de la cadena logró un increíble 50,6% de share y 316.000 espectadores en toda su emisión