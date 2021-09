Sin duda, una de las que tiene más probabilidades de éxito entre todas las consumidoras de moda (en mayor o menor medida, siempre nos gusta tener referencias) son las prendas de punto, especialmente los outfits completos en este tejido que extienden la necesidad de confort y mantienen la tendencia athleisure del 2020. Es decir, esa combinación de prendas y complementos deportivos y muy casual con otras más sofisticadas.

Los conjuntos de punto formados por dos o tres piezas representan muy bien esta tendencia. En primer lugar, no precisan que pensemos con qué combinarlos porque el confort y la comodidad están aseguradas durante todo el día, y su nivel de sofisticación es tal que nos permiten combinaciones con zapatos cómodos (ya sean zapatillas, mocasines, manoletinas o botas planas) y un cambio inmediato hacia la sofisticación con un simple cambio de complementos.

Fendi, Jill Sander, Altuzarra o Chloé (entre muchos) nos presentan total looks de lana, cachemira y punto en forma de canalé, con dibujos y cenefas inspiradas en el après-ski, en forma de ochos, o en tejidos trenzados, de los pies a la cabeza (incluyendo algunos de los accesorios), faldas y jersey, con pantalón largo o con short y, si lo prefieres, en vestidos extra largos. Looks abrigados, cómodos y con muchísimo estilo que nos permiten dejar de lado las cremalleras y los botones, prescindir de los tejidos más rígidos y utilizar prendas que se adaptan al cuerpo de una forma de lo más favorecedora. Bonito y cómodo, no se puede pedir más.

Tangana & Bershka unen (de nuevo) moda y música

La firma de moda del grupo Inditex es capaz de llegar rápidamente al público más joven gracias a sus acertadas colaboraciones. En esta ocasión, la unión con el cantante C. Tangana nos muestra una colección de ropa y accesorios inspirados en ese estilo tan excesivo y particular del artista.

Esta misma semana se ha puesto a la venta la colección cápsula con El Madrileño como principal protagonista de la campaña: camisas satinadas en color azul noche, abrigos ¾ efecto piel, pantalones jogger de felpa, chaquetas técnicas, slippers en varios tonos, bermudas con sudaderas, camisetas de tirantes y, como no podía faltar, el collar de cadena bañado en oro de 18 k. La colección femenina consta de trajes con estética noventera, con chaquetas cropped y pantalones flare en imitación piel, conjuntos de pantalón jogger y sudadera en acabados jacquard, o vestidos mini de pelo largo o terciopelo. Con toda seguridad, esta nueva línea de ropa se convertirá en un auténtico éxito y dispone ya de su logotipo personalizado. Al fin y al cabo, no es la primera incursión del cantante en el mundo de la moda, ya que el compositor puso en funcionamiento su propia línea de moda a principios de este año, bajo el nombre de Late Checkout.

Maquillaje en polvo efecto segunda piel

De todas las fórmulas de maquillaje existentes en el mercado, el maquillaje en polvo es el más apto para las pieles grasas, ya que mantienen la piel sin brillos y su facilidad para realizar retoques a lo largo del día permite mantener a raya el exceso de sebo. Sin embargo, para todas aquellas a las que les gusta este formato pero su piel es seca, la solución consiste en emplear una buena base primero de maquillaje.

Su cobertura es ligera y aporta un aspecto aterciopelado a la piel, aunque es muy importante aplicarlo después de hidratar la piel correctamente. De lo contrario, es muy probable que esta absorba el maquillaje rápidamente y no quede ni rastro de él al cabo de unas pocas horas. Estos formatos atenúan las imperfecciones, las líneas finas de expresión y los poros. Además, son tan fáciles de aplicar que resultan perfectos para aquellas que apenas tienen tiempo o que, aún teniéndolo, les resulta incómodo aplicarse las bases de maquillaje fluidas.