Lisos o con estampados geométrico, rombos, pata de gallo o espiga, entallados al cuerpo o en versión XL, se pueden combinar y adaptar a todos los estilos. Una de esas prendas que ya puedes adquirir y empezar a disfrutar.

Hemos visto esta prenda sobre las pasarelas y cómo ha ido calando con fuerza en el street style con diferentes interpretaciones porque hay pocas prendas que puedan combinarse tan bien y a la que podamos sacarle tanto partido. Podemos utilizarlo con faldas mini para ese look preppy tan actual o de manera más sofisticada sobre pantalones de pata ancha o estilo culotte, sobre una camiseta o camisa o en sustitución del jersey invernal (para el que aún nos queda tanto).

Para ellos también se convierte en una prenda indiscutible, varios modelos que pueden salvar el estilismo más aburrido al darle el protagonismo a esta prenda.

El chaleco tradicional de punto, tan habitual en los años 70 y 80, se actualiza a través de colores y estampados más atrevidos (nada de chalecos de punto gris, azul marino o similar ya que parecerás un tanto desfasado), utilízalo con camisa o con camiseta de algodón, con vaqueros, con pantalones cargo o básicos masculinos de mezclilla.

Para una opción más deportiva y urbana los chalecos acolchados siguen siendo la prenda ideal para dar un toque jovial y moderno, con jeans y zapatillas deportivas de colores divertidos para añadir un punto de diferenciación.

Llénate de inspiración y resalta tu look otoñal con la prenda más versátil de la temporada.

Las sandalias se llevan con calcetines

Una combinación que regresa a nuestros armarios este otoño invierno 2021/2022 y que hemos visto en las pasarelas y en el street style. La pasada temporada vimos esta tendencia de sandalias con calcetines gruesos en esos looks cómodos de andar por casa y muchas grandes marcas han presentado esta estética tan particular en sus desfiles y look books.

No es una estética que guste a todo el mundo y, sinceramente, tampoco creo que sea una micro tendencia apta para todas. Hemos visto las propuestas de Chloé con sandalias de cuña, calcetines gruesos y vestido de cuero, con mules o con sandalias de finas tiras de tacón como nos muestra Acne Studios. Calcetines en tonos neutros para las más comedidas o de colores vibrantes para ese look extravagante y ecléctico que convierte a nuestros pies en los principales protagonistas.

Si la moda de los calcetines a la vista te resulta divertida, aunque la combinación con sandalias no te convence, Max Mara propone la opción de utilizarlos con mocasines, otra de las grandes tendencias de la temporada, con pantalones y ¡sí!, también con vestidos y faldas, como hacen las insiders.

Las nuevas New Balance de otoño

New Balance ha lanzado su nuevo modelo XC-72 a la venta en su web desde este mismo jueves 2 de septiembre, una zapatilla multicolor con aspecto muy otoñal de la que nos hemos enamorado aún antes de poder comprarlas. Un diseño inspirado en las zapatillas de los años 70 actualizadas y confeccionadas en nylon de color beige y con acabado en gamuza, con mezcla de colores cálidos y fríos: verde, gris, azul agua, naranja, negro o rosa empolvado.

Lo que comenzó como una colaboración entre Casablanca y New Balance como propuesta de edición limitada, se reinventa para los looks de esta nueva temporada. Son elegantes y actuales, encajan con todos los estilismos masculinos y llevan incorporada en su suela tecnología de amortiguación de Encap.