El lujo del mar navega en Mallorca

Los barcos inalcanzables para los ‘simples mortales’ se ilustran en todo su esplendor a lo largo de las 235 páginas del libro, que está a la venta por 820 euros, un precio tampoco al alcance de cualquier bolsillo. La singular antología es ecléctica, pero en ella solo está la crème de la crème, una selección efectuada por Cain tras 20 años de especialización en yates de lujo. La periodista del Reino Unido, que ha navegado en algunos de ellos, cree que la única razón de que no vengan más a Mallorca es que «el precio de los amarres en las marinas es extremadamente caro en comparación con otras partes del Mediterráneo occidental, como Francia o Italia».

Estrellas en el mar

De la treintena de embarcaciones reunidas por Assouline que han visitado la isla, la más legendaria es la antigua corbeta reformada Christina O, del multimillonario griego Aristóteles Onassis y que en los años 50 transformó en el glamuroso yate donde enamoró a la diva de la ópera Maria Callas y a la ex primera dama de EE UU Jacqueline Kennedy. También alojó a estrellas como Marilyn Monroe, Greta Garbo y Liz Taylor, además de presidentes y jefes de Estado, entre ellos John Fitzgerald Kennedy, Winston Churchill y el rey Faruk de Egipto. El icónico buque ha visitado Mallorca en varias ocasiones, como por ejemplo durante la celebración de la regata Superyacht Cup de 2008 y se destina al chárter más exclusivo.

Otro histórico que frecuenta la base naval de Portopí es el buque de la familia real noruega, el Norge, ya que el rey Harald es un gran aficionado a las regatas y solía acudir a la Copa del Rey de Vela antes de la covid, por lo que utilizaba este barco de 1937 como alojamiento en Palma durante el verano. La misma línea clásica que los anteriores tiene el Talitha, perteneciente a la familia Getty, cuya historia de película se inició con el empresario Jean Paul Getty. Construido en 1930, pero totalmente reformado, estuvo en Mallorca en octubre de 2017.

En el apartado de veleros, uno de los privados más grandes del mundo y habitual de las costas mallorquinas es el Athena, de 90 metros de eslora y construido este siglo para James H. Clark, fundador de Netscape y Silicon Graphics. Dos metros más tiene la goleta Eos, cuyo propietario cuando se botó en 2006 era el magnate del cine y la comunicación Barry Diller. Habitual de la isla, la última vez que se le vio fue en 2018, pero ese año ya no era el más grande, porque en 2016 fue construido el moderno Black Pearl y su línea singular ha fondeado en la Bahía de Palma en varias ocasiones. Quien no falla año tras año es el bello Creole, que este mismo verano ha amarrado en el Club de Mar durante la regata de clásicos, pero no ha participado en la competición.

Un habitual de esta marina, el Lady Moura, fue en la década de los 90 el buque más lujoso del mundo y situó a Mallorca en la ruta de los grandes yates, ya que aquí tenía su puerto base y en él vivía Mouna Ayoub, la exmujer del magnate Nasser Al-Rashid. El año pasado lo vendió al multimillonario Ricardo Salinas, que hace solo dos semanas navegó por la isla. También regresó a las aguas mallorquinas, varias veces esta temporada, el icónico Venus, que ideó Steve Jobs, el cofundador de Apple, con la ayuda del diseñador Philippe Starck. Llama la atención por sus líneas rectas; y sorprende asimismo ver el llamado A, del ruso Andrey Melnichenko, por su semejanza a un submarino, pero el superyate futurista que no deja a nadie indiferente es Adastra, que fue visto en Puerto Portals y otras zonas del litoral durante los años 2016 y 2017.

El libro Yacht: The impossible collection tampoco se olvida del antiguo buque espía La Sultana, el también clásico Fair Lady, el velero Shenandoah of Shark, del mismo estilo que el Creole, ni del moderno Limitless, de 96 metros de eslora y propiedad de Leslie Wexner, la dueña de la firma de lencería Victoria’s Secret. Todos ellos han elegido Mallorca para exhibir su lujo sobre el mar.

El 'Rising Sun' no está en el libro por deseo expreso de David Geffen

El espectacular yate Rising Sun, del productor estadounidense David Geffen, uno de los fundadores de DreamWorks, fue uno de los habituales en Mallorca antes de la covid y hospedó en sus camarotes a actores de Hollywood de la talla de Orlando Bloom y Leonardo DiCaprio, la presentadora Oprah Winfrey, la cantante Katy Perry y el fundador de Amazon, Jeff Bezos. Sin embargo, el barco de 138 metros de eslora no aparece en el libro por expreso deseo de su propietario, que prefiere mantener su privacidad lejos de los focos.