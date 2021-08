Simoneta Gómez-Acebo: «De la artesanía mallorquina me gusta todo»

Tras 32 años de carrera profesional en la marca Cartier, Simoneta Gomez-Acebo se declara feliz al poder continuar su labor en un dominio que, en sus propias palabras, era su sueño: la artesanía. La Michelangelo Foundation For Creativity And Craftmanship es una institución creada por Johan Rupert, propietario del grupo Richmont, para la salvaguarda y desarrollo de la artesanía. La hija mayor de la infanta doña Pilar y prima hermana de Felipe IV defiende la necesidad de renovar la maestría y el saber de los oficios artesanos: «La riqueza y belleza de la maestría artesana es aplicable a nuestro tiempo, la fusión de los saberes tradicionales con el diseño permite la creación de objetos únicos y útiles para la vida de hoy. Sirvan de ejemplo los emplomados de las vidrieras con los que hoy se fabrican lámparas de diseño contemporáneo».

Entre las acciones que la fundación ha puesto en marcha, está la creación de una guía de artesanos que, bajo el epígrafe Homo Faber Guide, reúne la excelencia artesana de más de 800 talleres de toda Europa. Los criterios de selección de dichos talleres se refieren al principio que la fundación defiende, a saber, la maestría del artesano de excelencia y la creatividad aplicada a dicha maestría. La guía ofrece, además de un directorio de talleres de primera línea, una selección de tiendas, museos, y visitas a talleres abiertos que permiten al amante de la artesanía encontrar con facilidad lugares de interés.

En España, Simoneta Gómez-Acebo y la Michelangelo Foundation colaboran estrechamente con la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios. Esta asociación que comparte los mismos criterios y fines de la Michelangelo Foundation centra su atención en la excelencia de la artesanía española. El interiorista y diseñador Tomás Alía, piedra angular de la asociación, es desde hace muchos años una figura clave para la defensa de los oficios artesanos de primera línea en España.

La causa de la artesanía viene a sumarse a una vieja y estrecha amistad entre Gómez-Acebo y Alía. «Para mí ha sido maravilloso conocerle y todo el mundo artesano español al que me ha dado acceso. Desde aquí quiero felicitar a la madre de Tomás, que cumple 92 años». Pepita Alía es sin duda la bordadora mas celebrada e internacional de Lagartera. La Asociación Contemporánea de Artes y Oficios ha lanzado, comisariada por Tomás Alía, la web casa-alia.com con el fin de dar visibilidad a la excelente artesanía de España y sobre todo de ayudar a los artesanos a comercializar sus productos. Esta tienda online propone una cuidadísima selección de productos de grandes talleres de España y nace para potenciar la maestría y la artesanía española.

La hija de Pilar de Borbón habla con entusiasmo del gran evento mundial de la artesanía: Homo Faber. Organizado por la Michelangelo Foundation, esta gran exposición de artesanía de toda Europa tendrá lugar en Venecia por segunda vez en abril de 2022. Japón será el país invitado y, bajo el título Tesoros Vivientes de Japón, se encontrarán en la sede de la Fundación Giogio Cini, en la isla de San Giorgio Maggiore, una selección de los mejores artesanos nipones junto a un largo y cuidado registro de la más alta excelencia artesana de Europa y, en ella, diez artesanos españoles trabajando in situ.

La dimensión social

La dimensión social del problema artesano es, tal vez, la que de forma más profunda mueve a Gómez-Acebo: la industria artesana que a manos del progreso ha ido desapareciendo hasta su casi extinción es, sin embargo, una fuente de trabajo, de cultura, de bonanza y de riqueza sostenible que debemos recuperar, afirma. «España es un país inmensamente rico en artesanía, en cuero, madera, cerámica, cestería y mucho más. Poder ofrecer piezas únicas y sostenibles que, además, puedan cumplir una tercera función, que es dar trabajo y contenido que permita repoblar la España vaciada, es importantísimo», tal como remarca.

Y añade que «la posibilidad de vivir en un pueblo pequeño y no en una gran ciudad y de formar una comunidad de artesanos con todos los servicios que cubran las necesidades básicas existe. Gracias a las nuevas tecnologías creo que va a ser posible, ya que puedes ofrecer tus servicios y bienes por internet y enviar tu producto a todo el mundo», según propone la prima de Felipe VI.

Otro de los proyectos que Simoneta Gómez-Acebo está vehiculando apunta a facilitar el estudio de los saberes artesanos. El método dual, que consiste en hacer prácticas prolongadas en talleres, es cada vez más difícil de realizar y sin embargo es la única forma de aprender bien un oficio, según comenta. La artesanía es cultura, entre otras razones, porque implica una maestría que se aprende en el ejercicio prolongado a lo largo de los años y que es indispensable transmitir en los talleres.

Por ello, con la Michelangelo Foundation, está creando bolsas de estudio para jóvenes que quieran hacer prácticas de entre seis y ocho meses en talleres de maestros asegurando de este modo el relevo generacional. El proyecto, que bajo el nombre Una Scuola, un Lavoro, existe ya en Italia, propondrá a los estudiantes graduados de las escuelas de artes y oficios un pequeño máster de comunicación y gestión, así como un aprendizaje en un taller de primera línea, detalla.

Simoneta vino por primera vez a Mallorca en el año 1976. «No somos de aquí, pero hay una parte grande de nuestro corazón en Mallorca. Yo voy a seguir viniendo a esta casa [la suya en Calvià, no la de su madre], y mucho. He veraneado toda mi vida aquí y deseo seguir haciéndolo. Incluso podré venir en invierno o Semana Santa, ya que me encanta Palma fuera de la temporada estival. Aquí se puede disfrutar de un otoño glorioso y una primavera preciosa. Esta isla es maravillosa. Me siento mallorquina», comenta. De la artesanía mallorquina le gusta absolutamente todo y recientemente estuvo visitando Gordiola. «Ver soplar vidrio me parece absolutamente mágico».