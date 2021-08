Hecho aquí | Los tocados de Natividad Castillo

Natividad es, probablemente, una de las diseñadoras de tocados con más trayectoria y renombre de nuestra isla. A pesar de ser una amante de la moda y las tendencias, a la hora de realizar sus diseños no las suele tener en cuenta, ya que como ella misma dice «ella crea lo que sus clientes necesitan». Adapta cada una de sus creaciones a la personalidad de sus clientes, asesorando de manera personalizada y buscando el estilo, color y textura de cada complemento que mejor se adapte a la personalidad de su cliente, al evento al que va acudir y a su presupuesto. Lo más importante para ella no es sólo el innegable valor estético de la prenda, sino que la cliente se sienta muy cómoda. Rediseña antiguos tocados que conservamos de nuestros seres queridos, manteniendo las piezas originales y adaptándolos al momento actual o añade trozos de tela, perlas o piedras preciosas de otros complementos que guardemos con cariño, siempre de manera artesanal, cosido y alambrado a mano. Desde su taller nos anima a todas a desinhibirnos y a utilizar tocados, diademas y sombreros, no sólo en ocasiones muy especiales, sino en nuestro día día, porque son muchos y diferentes los modelos que podemos elegir y, sobre todo, adaptados a todos los bolsillos.