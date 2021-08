Las primeras excavaciones en el solar del antiguo Cuartel de Caballería de Zaragoza, en el paseo María Agustín, han sacado a la luz parte del pasado de la ciudad y de la estructura de este acuartelamiento, escenario de la primera batalla de los Sitios. Aunque todavía es pronto para valorar su importancia, han aparecido restos arqueológicos de distintas épocas que están estudiando los expertos, en coordinación con la Comisión de Patrimonio del Gobierno de Aragón, que deberá decidir si son exclusivos y deben mantenerse o si, en cambio, pueden ser documentos y destruidos para continuar con los trabajos de urbanización de esta cicatriz de la ciudad desde hace 30 años. En este terreno de casi 5.000 metros se va a construir una promoción de pisos de lujo, a la altura del número 40, con espacio para usos comerciales y una calle peatonal.

Por este motivo se hicieron unos sondeos previos antes de empezar la obra y lo que se ha descubierto ahora "son estructuras de las cimentaciones del antiguo cuartel", según Patrimonio. Para tomar una decisión sobre su valor habrá que esperar a los resultados del trabajo arqueológico que se está desarrollando.

Zonas BIC

También desde el Ayuntamiento de Zaragoza señalan que para aprobar la licencia se exigió a la promotora, Gestihabitat, la realización de unas catas previas (el solar es propiedad del fondo estadounidense Herbert Management Corporation). Se trata de un procedimiento rutinario que se exige en todas aquellas obras que se realizan en una zona catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), como es el Casco Histórico. Sin embargo, según explican desde el área de Urbanismo, al tratarse de un solar privado, es la DGA la que debe controlar la investigación, la documentación y adoptar las decisiones.

Desde Gestihabitat, Carlos Pérez explica que los cimientos son de hormigón, por lo que podrían ser posteriores a su construcción. «Es habitual que en el centro de la capital aparezcan restos que no estaban contemplados en los planos, como ha sucedido en este solar» que separa el céntrico paseo María Agustín y la plaza de toros de La Misericordia, informa.

Por su material, estos cimientos podrían ser posteriores a la construcción del antiguo cuartel, aunque los dos arqueólogos contratados que se están encargando de analizar todos los restos todavía no han concluido sus trabajos, así que se trataría de la primera hipótesis. Pérez confirma que también han aparecido vasijas de época musulmana que se han ido trasladando semanalmente al equipo de Patrimonio de la DGA. "Esto es muy frecuente en el centro. Todos los trabajos se están coordinando con los expertos del Gobierno de Aragón, que son los que decidirán qué es lo que se hace", explica el promotor del futuro edificio de María Agustín.

Aunque se contaba con la posibilidad de que aparecieran restos, Pérez admite que no preveían encontrar esta estructura de hormigón, más actual de lo que se esperaba, motivo por el que se cree que podrían tratarse de obras posteriores al cuartel y que carecerán de valor, añadió. Según explica, la aparición de estos restos no va a ralentizar el calendario previsto dado que ya se contaba con un periodo de estudio arqueológico que terminará a finales de septiembre. "En el caso de que se tratase de una estructura de la antigua civilización, el proyecto sí que se sufriría una ralentización porque habría que estudiarla y documentarla, pero no parece que vaya a suceder", asegura. Si es así, entre octubre y noviembre se solicitará la licencia de obra para comenzar la urbanización en diciembre.

No es la primera vez que este proyecto se topa con la necesidad de mantener el patrimonio. Sucedió con el muro del antiguo cuartel, que finalmente será recuperado, limpiado y rehabilitado, incluso se dispondrá de una iluminación para realzar la presencia de los elementos rehabilitados. La parte que no se conserve por la necesidad de abrir la nueva calle entre María Agustín y la calle Benjamín Jarnés se incluirá con elementos integrados la traza del muro en el suelo.