José Antonio Llorente: «Sin comunicación no es posible tener éxito»

Constituyó Llorente y Cuenca en 1995 junto a Olga Cuenca, que ya no forma parte del accionariado. Hoy en día trabajan en LLYC casi 700 personas, están presentes en España, Portugal, México, Republica Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Con oficinas en Nueva York, Washington y Miami ayudan a empresas norteamericanas para actuar en América Latina. Hace seis años incorporaron al capital de la compañía un private equity (MBO & Co) que financió parte de su crecimiento y que ya salió de la empresa al cumplir sus objetivos. Ahora con la reciente salida a Bolsa afrontan un nuevo plan de crecimiento con el que la firma prevé duplicar su negocio en los próximos cuatro años y alcanzar unos ingresos de 100 millones de euros a cierre de 2024. El objetivo es consolidarse como proveedor integral en consultoría de comunicación y reforzar su liderazgo internacional.

Previa a su salida a Bolsa, la empresa logró cerrar con éxito una ampliación de 10 millones de euros y recibió una demanda de 5,1 veces superior a la oferta. Fue suscrita por 1.520 nuevos inversores, en su mayoría inversores individuales y family offices españoles. «Queremos crecer en tecnología, data analytics, inteligencia artificial y creatividad, elementos imprescindibles en el desarrollo del futuro por lo que acabamos de adquirir Apache, una compañía especializada en marketing y performance digital, y la boutique creativa China, una de las más premiadas del sector publicitario español. La creatividad es imprescindible para conseguir la atención que precisa», señala.

Su trabajo está muy orientado a la reputación y a la relación de las empresas con los poderes públicos, ya que sus decisiones afectan a los negocios y a su vez las decisiones políticas están muy influidas por lo que piensa la ciudadanía. LLYC utiliza la tecnología para identificar y analizar millones de conversaciones, conexiones e interacciones con el objetivo de entender la opinión de la ciudadanía sobre los temas que interesan.

A la pregunta de si los mallorquines nos comunicamos eficientemente, al existir varios estereotipos asentados desde hace años, comenta que Mallorca está muy bien valorada y coincide con el comentario de que «Mallorca es un paraíso». Conseguir que esa valoración llegue a todo el mundo requiere el planteamiento adecuado e inversión en recursos. La comunicación hoy en día son los hechos y no se consiguen resultados si los hechos no acompañan a las palabras. Hay una Mallorca para gente sofisticada que gasta mucho dinero pero también hay una Mallorca para quien busca disfrutar de la naturaleza y el clima y no puede gastar mucho. Son dos realidades que conviven y que no pueden transformarse de la noche a la mañana. «El mundo turístico es muy competitivo, no solo hay que hacerlo bien sino mejor que los demás. La reputación es fundamental y con la pandemia, la escucha activa, la adecuación de la oferta y la transparencia serán claves para devolver la confianza a los consumidores».

Para convencer hoy en día no basta con trasladar los argumentos propios, hay que convencer con argumentos a los que sea sensible la otra parte, personalizados y adaptados a entornos diversos. Entender el punto de vista de los ciudadanos. En esa línea de escuchar se enmarca el proyecto Future Leaders, ejecutado para poder entender mejor a las generaciones que vienen. Entrevistaron a 120 líderes en España y América Latina, jóvenes muy preparados con proyectos y sensibilidad social, y analizaron millones de sus conversaciones para identificar puntos de encuentro y compararlos con lo que dicen los líderes actuales. «Los jóvenes hablan más de ‘nosotros’, son más inclusivos, hablan menos de economía y más de compromiso. La palabra más utilizada es ‘gracias’»

Hace seis años, la empresa puso en marcha con gran acierto la Fundación LLYC, con proyectos dirigidos a jóvenes en riesgo de exclusión y para canalizar el voluntariado de sus profesionales. Su programa Voces Futuras intenta suplir las carencias que hay en su formación. «Al ser la comunicación un elemento tan importante para el éxito tanto profesional como personal, se facilita formación para aprender cómo hablar en público o a los medios de comunicación».

Una de las grandes aficiones de José Antonio Llorente es el arte contemporáneo, pertenece al patronato del Museo del Barrio de Nueva York, es miembro del Consejo Internacional de Mecenazgo del Museo Reina Sofía y del Consejo Asesor de la Fundación ARCO. «Independientemente de mis gustos, las artes son imprescindibles para las personas en un mundo tan material como el que vivimos. Apoyar a las nuevas generaciones pero también la existencia de un mercado sofisticado y bien remunerado es importante. Que la profesión de artista valga la pena. Artistas, escuelas, museos, galerías, ferias de arte, compradores y coleccionistas son parte esencial e imprescindible de ese mundo. A él le dedico una parte de mi tiempo».