La visita de los Reyes al Santuari de Lluc deja un sabor agridulce entre los religiosos

La realidad es que, públicamente, ni desde el departamento de Comunicación de la Casa ni desde Protocolo se ha facilitado una fotografía de la Familia Real junto a los blauets, y ni siquiera hay imagen en la que aparezca el obispo de Mallorca y el resto de clérigos de Lluc. «La fotografía con la Escolanía se hizo, y también hay un posado en el patio interior, pero al no haberse publicado ni facilitado, la visita no trasciende ni nos otorga una mayor visibilidad. Podrían decir que han estado en cualquier lugar porque no hay constancia de que hayan estado en nuestro Santuario». Gastalver también lamenta que no hubiese tiempo siquiera de que escucharan las explicaciones sobre el Primer Misterio. «Esperemos que, al menos, los niños puedan recibir su fotografía con ellos». Por cierto, los pequeños regalaron a Leonor y Sofía dos siurells que simulaban ser blauets.