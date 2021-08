Souvenirs | Se abre el piano y suena Chopin

Mallorca ha montado toda una industria en torno a la estancia, relativamente breve, del genial músico polaco en la isla. Frédéric Chopin (1810-1849) llegó a la isla acompañado de George Sand y de Maurice, el hijo de la escritora, el 8 de noviembre de 1838. Gracias a la ayuda del cónsul francés, se instalaron en Son Vent, cerca de Establiments. Pero en cuanto se corrió la voz de que el músico era tísico, el dueño les echó con cajas destempladas.

Un mes después de que su barco atracara en el puerto, se trasladaron a la cartuja de Valldemossa y en febrero del año siguiente abandonaron una tierra en la que no encontraron ni la salud que buscaban ni fueron bien recibidos por los lugareños. Sin embargo, esto no es óbice para que Valldemossa –y no Establiments– haga bandera de Chopin, que se atribuyan varias de sus composiciones a la inspiración de su refugio cartujano y a que los fabricantes de souvenirs aprovecharan el viento a favor para hacer negocio.

Los pequeños pianos que recuerdan a Chopin suelen llevar dibujada su efigie y un fragmento de alguna partitura real o imaginaria de una de sus obras. Al abrir la tapa, suena su música. ¿Cuál es la más adecuada para representar a Mallorca? Quizás estaría bien la Polonesa en do menor, op 40, nº 1, conocida como Militar. Fue compuesta o al menos esbozada en el piano que, tras muchos esfuerzos y contratiempos aduaneros, logró trasladar a la Cartuja. Esta pieza fue emitida a diario por la radio polaca cuando el ejército nazi invadió el país el 1 de septiembre de 1939. Como venganza, los nazis prohibieron la interpretación pública de la música de Chopin y destruyeron el principal monumento de Varsovia dedicado al compositor. También hubiesen valido los Preludios Opus 28. Por ejemplo el número 15, conocido como el de la Gota de agua, y que para nada se inspiró en un día de lluvia en su refugio de Valldemossa. Aránzazu Miró ya desmitificó las abundantes leyendas mallorquinas sobre Chopin en su estudio Aquell hivern de Chopin a Mallorca.

Sin embargo, al levantar la tapa de uno de los souvenirs chopinianos se lee Tristesse. Se trata del Estudio Opus 10 número 3 conocido con este apelativo o también como L’adieu. Considerada por algunos críticos como una declaración de amor a la tierra del compositor.

Si el comprador o regalador no es un amante de la música para piano de Chopin, lo que sería un pecado de lesa musicalidad, tiene otras opciones. También se encuentran minipianos en cuya tapa se echa en falta la demacrada figura del compositor. En estos casos, y en un rapto de originalidad por parte de los diseñadores, aparece una pareja de ball de bot. Se supone que al abrirlo sonará el Parado de Valldemossa, una mateixa, un fandango o un bolero.

Si el comprador quiere continuar rebajando su nivel de exigencia musical, puede elegir unas castañuelas de olivo con, como no, la pareja de balladors.

Las cajas de música, como los pianos de Chopin a escala reducida, figuran en el listado de recuerdos más antiguos que se conocen. Por supuesto, descontando algunos de carácter utilitario, como la cerámica. Las primeras fueron diseñadas en el siglo XVI por relojeros suizos. Originalmente producían las notas gracias a un disco giratorio dentado. Hoy, un chip diminuto puede contener más música que una colección notable de vinilos.

Nuestro museo ha pasado por las celdas de Chopin en la Cartoixa, la número dos durante décadas o la cuatro por sentencia judicial, y se adentrará en su próximo en terrenos más prosaicos. Tan insalubre para los pulmones era la tuberculosis del polaco como el tabaco, nuestro próximo souvenir.