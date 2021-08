La caída de la presión por el calor provoca un pequeño “tsunami” en Santa Pola y Guardamar

La ola de calor de aire sahariano que ha comenzado a entrar en la provincia y que mañana provocará un subidón térmico que durará hasta el domingo ya ha provocado sus primeras consecuencias y no sólo relacionadas con el calor sofocante. La pasada madrugada se produjo una especie de tsunami meteorológico, que no sísmico, en Santa Pola, provocando una súbita subida de la marea de hasta un metro que ha llegado hasta el casco urbano. Técnicamente se conoce como rissaga o meteotsunami lo que ha provocado bruscas variaciones del nivel del mar en Santa Pola. La entrada de aire sahariano provoca una caída brusca de la presión en la capas baja de la atmósfera y provoca que el agua sube de nivel, de cota. Una marea de presión, según explica Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. La Policía Local de Santa Pola ha pedido paciencia a los vecinos porque se están reparando los daños. La subida de la marea ha provocado daños a la flota pesquera y las zonas más próximas al mar están llenas de espuma. La última vez que se tiene referencia de este fenómeno nos lleva al 27 de julio de 2017 cuando hubo una subida inusual de la marea también en Santa Pola, El Campello, La Marina de Elche y Torrevieja. El "tsunami" también se ha sentido en Guardamar. El alcalde, José Luis Sáez, ha informado que subido el nivel del mar llegando a sobrepasar la zona de paseos. Donde más se ha notado es en el puerto donde se han desplazado algunas boyas. El nivel ha subido allí unos 80 centímetros, algo que no recuerdan ni los más viejos del lugar.