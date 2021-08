Raquel Sánchez Silva disfruta de unos días de relax en la zona de Formentor. Las aguas de la costa norte de la isla le han cautivado tanto que ha escrito en su Instagram junto a varias imágenes tomadas en Formentor: «No vuelvas a decir que el paraíso está al otro lado del mundo».

En las instantáneas, la presentadora de Supervivientes y Maestros de la costura aparece en las aguas de la playa de esta zona, con la característica montaña al fondo. En bañador marrón y con gafas de sol blancas, agita los brazos arriba en un gesto de felicidad.

Los seguidores de Sánchez Silva se han tranquilizado después de que el último post de la presentadora fuera un poco triste. En él, revelaba que se quedaba sin bucear este verano por un problema de salud. «Quien me conoce bien sabe que hay muy pocas actividades que me hagan más feliz que bucear. Para mí es una parte esencial de mi vida. Siempre he podido bucear y nunca he tenido problemas médicos que me lo impidieran hasta este verano», arranca el relato de Sánchez Silva.

«Una sinusitis aguda diagnosticada en julio me mantiene lejos de mi azul», revela, para luego añadir que «un bloque inverso muy doloroso (en un ascenso que se me hizo eterno) me dejó claro que no era ninguna broma. Por eso, este verano es precioso como todos pero tengo el alma rara porque me falta la profundidad y el silencio que solo encuentro allí», continúa.

Los doctores han aconsejado a la presentadora que se cure bien la dolencia y que aparque esta práctica submarina durante un tiempo.