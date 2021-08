Jamiroquai, vacaciones mallorquinas en vespa.

Como ha podido saber Diario de Mallorca, el artista ha recorrido algunos lugares del municipio andritxol montado en su Vespa o conduciendo un patinete eléctrico, que ha utilizado varias veces para ir al supermercado a hacer la compra. Aunque, sin duda, su automóvil predilecto es el Porsche, con el que también se ha desplazado estos días y que forma parte de su colección de 95 vehículos, en su mayoría de lujo. En línea con su pasión por los coches y la velocidad, cabe recordar que el inglés participó el año pasado en el XVI Rally Clásico Isla de Mallorca en Puerto Portals con un BMW M3 del año 1987 valorado en unos 90 mil euros.

La última vez que actuó en la isla con su banda londinense fue hace dos veranos en el marco del Mallorca Live Festival, donde se subió al escenario junto a bandas tan célebres en nuestro país como The Vaccines y Viva Suecia, clausurando el ciclo que reunió a más de 33.500 asistentes en un fin de semana. El concierto en el Mallorca Live puso fin a un parón de 14 años sin pisar la isla, donde en 2003 y 2005 había ofrecido sus míticos conciertos en la Plaza de Toros de Palma y donde también rodó el videoclip de Love Foolosophy junto a Heidi Klum en 2002. No cabe duda de que el artista ha logrado consolidarse como uno de los grandes referentes musicales de la escena internacional gracias a su sonido eléctrico e innovador. A día de hoy cuenta con más de 27 millones de discos vendidos desde su debut, Emergency on Planet Earth, en 1993, y se ha convertido en el grupo exponente del future funk y soul.