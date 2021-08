Titina Penzini: «Somos una familia de tradición política agerrida y rebelde»

Sus próximos proyectos son la promoción de diseñadores y marcas durante el Latinoamerican Fashion Summit, una gran plataforma creada por Estefanía Lacayo y Samantha Tams, que se llevará a cabo del 2 al 4 de noviembre de 2021 en Miami. Unas ilustraciones botánicas para estampados textiles para la marca de bañadores Bequevé inspirados en la flora tropical y una línea de bolsos Titina para Ohja que se lanzará en septiembre y que están producidos en Guadalajara (México) con piel vegana procedente del cactus, de la fibra de nopal y tintes naturales. «Me quiero dedicar a los productos sostenibles», explica. Como marcas españolas, citar a Alleven, la marca de cosmética natural de Celia Forner, a la que le gestiona las redes sociales.

Ha estado en Mallorca para la celebración del cumpleaños de su amigo y paisano Omar Hernández, con el que colabora. «Creamos una diversión elegante y sofisticada. Omar nunca se cansa de inventar. Yo soy DJ en sus locales de Nueva York».

A Titina Penzini López, se le nota en su fuerza al hablar la sangre que comparte con su primo, Leopoldo López, el líder opositor al chavismo que protagonizó una fuga de película a través de la frontera con Colombia después de abandonar la residencia del embajador de España en Caracas.

"Con la situación política tan horrorosa, se nos hizo difícil continuar en Venezuela; lo dejamos todo hace cuatro años"

Actualmente reside en Madrid como exiliado político tras largas negociaciones que se iniciaron ya en 2017 de mano del ex jefe del Ejecutivo español José Luis Rodríguez Zapatero, cuando logró casa por cárcel después de estar tres años en la prisión militar de Ramo Verde. «Con la situación política tan horrorosa y mi primo hermano que es Leopoldo López, el líder político, se nos hizo muy difícil continuar en Venezuela. Lo dejamos todo hace cuatro años y empezamos de cero con una sola maleta cada uno, mi marido, mi hija y yo. Es duro dejar tu país pero al mismo tiempo es el momento cuando tomas el toro por los cachos y te das cuenta de la fortaleza que tienes como núcleo familiar. Para mi hija con 15 años era importante ya que los jóvenes tienen un futuro incierto en el país. Mi orgullo es que la aceptaron en el Liceo Francés de Nueva York, se graduó hace dos años, ha estudiado economía y ahora está haciendo una pasantía en la galería Perrotin de París y después irá a Lisboa. Es una satisfacción darle primer mundo. La pena es que preparar a los jóvenes con la esperanza de que hagan un viaje a la inversa y crear un futuro mejor para el país, se hace muy cuesta arriba», explica Titina.

Pertenece a una familia que llegó de España a Venezuela en 1520 que puede presumir de contar con una larga tradición política «agerrida y rebelde, siempre en contra de todo lo que son las dictaduras y la injusticia», subraya.

"Ahora con los dictadores te cobran 600 dólares para vacunarte"

El bisabuelo de Titina ya estuvo preso en la época del dictador Gómez y casi murió en la cárcel. Su bisabuela decidió entonces irse con sus hijos a Nueva York, que tuvieron que trabajar de camareros para pagarse los estudios en Columbia University. Su abuelo y su hermano fundaron el primer hospital americano, el Centro Médico de Caracas, donde de lunes a jueves ofrecían la práctica privada y el viernes daban atención medica a la gente que no podía pagar, formándose colas infinitas. «Ahora con los dictadores es muy diferente, te cobran 600 dólares para vacunarte», comenta. Y añade: «Yo soy Penzini López. Mi primo trabaja por Venezuela desde Madrid, es un apasionado, tiene esa sangre López tan fuerte». Ella no se fue de Venezuela hasta que soltaron a su primo de la cárcel militar y pudo ir a casa.

«Le dije a mi marido Carlos que no me podía ir porque mi primo estaba dando su vida, sacrificando familia e hijos. Durante todo ese tiempo que él estaba preso en Venezuela me dediqué a apoyar el talento venezolano. A aglutinar a diseñadores, creativos, gastrónomos y todo lo que estaba pasando en Venezuela culturalmente. Quería tenerle listos todos los emprendimientos, pero se vino abajo. Ahora lo hago desde Nueva York aunque no dejas nunca de vivir lo que está pasando de primera voz, ya que tengo ahí a mi madre, mis suegros, hermanos, cuñados, mi sobrino y muchos amigos que quiero y respeto», relata.

El gran sueño de Titina es la esperanza de regresar algún día a su país para seguir trabajando con los artistas, los creativos y las marcas, «todas las maravillas que se siguen haciendo en Venezuela a pesar de las circunstancias».