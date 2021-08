Ibai Llanos contó el pasado domingo en un directo como, de repente, se dio cuenta de que estaba en casa de Messi en su fiesta de despedida del Barça. El streamer, que cuenta con casi 7 millones de seguidores en Twitch y en Youtube y casi otros 5 millones en Instagram y Twitter, relató cómo fue la experiencia de ser invitado a casa del jugador.

Al parecer, Ibai se encontraba tumbado en su sofá cuando le llamó el futbolista del F.C Barcelona, 'Kun' Agüero, para proponerle ir a cenar. Él le pasó a buscar a su casa y cuando llegaron, se encontraron a varios paparazzi en la puerta, ante esto el youtuber pensó que habían ido a un sitio muy exclusivo. Sin embargo, cuando llegó se encontró con la mayor sorpresa de su vida.

Así conocí a Messi. Espero que ahora comprendáis muchas cosas. pic.twitter.com/4kMg1KHzNy — Ibai (@IbaiLlanos) 8 de agosto de 2021

"Si Messi hubiera renovado con el Barça, a lo mejor me puedo imaginar que 'el Kun' me puede gastar una broma o puede ser una sorpresa el que, de repente, conozca a Messi. Yo pensaba, una vez que se ha ido del Barça ¿cómo coño voy a conocer a Messi? Si es la persona más buscada del mundo, es la persona con la que todo el mundo quiere estar" explicaba Llanos.

"Llegamos a un sitio y digo ¿qué pasa aquí, coño? Había 3, 4 paparazzis. Y digo claro, 'el Kun' nos ha llevado a su casa, la prensa lo sabe, el pueblo lo sabe y han venido a preguntarle qué piensa de lo de Messi. Es que yo no sabía a dónde iba, para mí estaba yendo a un restaurante a cenar."

"Entramos, sale un tipo de seguridad y cuando estamos subiendo con el coche para aparcar dice 'el Kun': este es el mejor restaurante de Barcelona." El streamer pensaba que estaban en un restaurante privado.

"De repente, estaba la madre de 'el Kun' y me dice: Ibai disfruta, esto solo pasa una vez en la vida. Y digo madre de dios, me voy a poner hasta el puto culo, no me lo puedo creer. Obviamente un restaurante puede ser muy bueno pero ¿que te pase una vez en la vida? Yo digo ¿qué croquetas tienen que poner aquí?"

"Estaba en la casa de Messi sin saber que era la casa de Messi. Bajo dos escaleras y le veo con una camiseta de Batman, descalzo y con los pantalones de los Chicago Bulls y yo pensé: espera un segundo, me está dando un infarto."

Al día siguiente, subió una fotografía a Instagram que tuvo 2,2 millones de "me gusta" y 16.000 comentarios, de la que incluso, se están haciendo memes.

Ibai ya había "conocido" a Messi en 2019 casi sin saber quién era o que estaba pasando. Desde ese momento, se habló mucho del tema e incluso el streamer lo menciona de vez en cuando ya que, conoció a uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, casi sin darse cuenta.