«Adoro a los mallorquines porque me parecen gente auténtica y verdadera»

¿Cómo está siendo el verano en la isla junto a los suyos?

Lo estoy viviendo con muchísima intensidad porque para mí, Mallorca es un regalo que espero ansiosa todo el año, aunque también vengo constantemente en invierno y me encanta. Es increíble poder pasar unos días con mis hijos, aunque luego pasen tan rápido. Cuando estoy aquí siento que Mallorca me aporta de todo, sobre todo las personas, porque adoro a los mallorquines y pienso que son gente auténtica y verdadera. Cuando conoces bien a un mallorquín, su amistad perdura toda la vida

¿Qué se siente al ser nombrada con el título de Mallorquina de Verano 2021?

He sentido una ilusión enorme, cuando recibí la noticia me sentí contenta y feliz como una niña pequeña, muy entusiasmada porque llevo toda la vida queriendo promocionar la isla de la mejor manera posible. No me esperaba para nada recibir el premio. Aunque no sea un título constitucional u oficial, es un reconocimiento muy bonito.

¿Cómo ha afrontado recientemente los baches?

En mi vida privada trato de aceptar la lo que me ocurre tal y como me viene, cada etapa es diferente y creo que lo realmente importante es quedarte en el momento actual, no estar constantemente en el pasado. Mi madre ha fallecido recientemente y yo llevaba muchos años cuidándola, así que ahora siento una paz enorme porque sé que hice todo lo que pude por ella y lo hice con todo el amor del mundo.

¿Siente haber triunfado en su vida personal y profesional?

Absolutamente, con mi vida estoy muy satisfecha. Me considero una persona sencilla y creo que a lo largo de mi carrera me he podido realizar como artista, empresaria, actriz, bailarina etc. Además, he estado trabajando con varias firmas haciendo publicidad y precisamente aquí el día 26 participo en el catálogo de los zapatos Punto Roma.

¿Cambiaría algo del pasado?

Creo que la vida son aciertos y errores, si no fuera así, todo sería muy aburrido. Hay que cometer errores y además elijo siempre quedarme con lo bueno. Para lo malo tengo una mala memoria que no te puedes ni imaginar.