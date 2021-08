Terrazas de verano | Más allá del sol y playa

Por regla general, el consumidor es ignorante sobre aquello que come o bebe. Recuerdo el caso de una persona que creía que las anillas de calamar procedían de un animal con forma de aro; sin duda, era un caso extremo de alienación con el mundo que nos rodea.

La propuesta de esta semana invita a comer, a saborear, a conocer y a disfrutar directamente en el campo. Se trata de Terragust, una experiencia que se lleva a cabo en las fincas de los payeses de Terracor, en Manacor. La idea es similar a lo que se hace con el vino, pero en vez de visitar una bodega y catarlo, aquí se dan a conocer diferentes tipos de fruta o hortaliza cultivada, se recolecta y se come.

Macià Adrover, uno de los creadores de Terracor y Terragust, explica que el objetivo es transmitir todo el trabajo que hay detrás de cada alimento. Para los agricultores también es una manera de conocer las preferencias actuales del consumidor ya que aprenden qué tomate o qué melón les gusta más.

Terragust empezó a rodar en 2019 y, pese a la pandemia, ha sorprendido gratamente a residentes y visitantes, a la vez que recuerda que Mallorca es más que sol y playa. La aceptación de esta propuesta para un máximo de 40 personas es tan alta que, a día de hoy, hay que reservar con 3 semanas de antelación.

Existen varias propuestas que se llevan a cabo al atardecer, desde las específicas de melones, uva o higos (que se celebran los viernes), pasando por otras experiencias que se realizan los martes, miércoles y sábados, y que incluyen explicaciones sobre los cultivos, recolección de frutas y verduras, así como un menú degustación de 5 platos elaborado por el chef Biel Llull, Cornet, siempre con producto fresco y de temporada.

Terracor se formó hace cuatro años cuando un grupo de socios de Agroilla emprendieron nuevos retos al tener visiones de futuro diferentes a la de sus compañeros. Actualmente está formado por las sociedades Agrover, Anyada, Productes d’Horta, Adrover Correa y Adrover Cabrer, y en total suman unas 400 hectáreas divididas en unas 15 fincas.

Siguiendo la misma filosofía, Terracor y la entidad Estel de Llevant acaban de inaugurar el proyecto s’Hort de la Vall, también en Manacor, con el que también se realiza una labor a favor de la salud mental y la inserción laboral. Las cenas se realizan los viernes y en menos de un mes ya son todo un éxito; mientras que los sábados por la mañana tienen abierto un punto de venta de los alimentos que cultivan. El precio de las experiencias es de 40-45 euros para adultos y 15 euros para niños.

Terragust

669 402 938

www.terragust.es

S'Hort de sa Vall

627 753 038

Apunts de sobretaula

Fa un parell d’anys, un restaurador opinava que als joves no els agradaven plats tradicionals, per exemple les sopes o els escaldums (que menjam al mes que toca), perquè els seus pares els havien avesat a menjar altres menjars com les pizzes o els nuggets de pollastre. No sé fins a quin punt té raó, però fa uns mesos record parlar amb uns adolescents nascuts a Mallorca que em digueren que no sabien què era (ni havien tastat mai) un cocarroi. Tot i que això pot espantar una mica, també cal dir que durant la vida els gustos i els paladars ens canvien molt i que si un producte és bo, a no ser que tenguem manies estranyes, tard o d’hora ens agradarà i el voldrem consumir. El pagès Macià Adrover n’ha estat testimoni a les experiències de Terragust. Més d’un pare i d’una mare s’han sorprès que al seu fill, que no li agrada la fruita, es farti de menjar albercocs que cull directament de l’arbre. La clau és que l’aliment és fresc i de temporada. De fet, qualsevol persona amb dos dits de seny sap que aquest és el producte que realment li convé.