Andrés Velencoso: «El mundo de la moda puede llegar a ser muy frívolo en ciertos momentos»

El Real Club Náutico de Palma sigue recibiendo a personalidades que vienen a disfrutar de la Copa del Rey de Vela. Andrés Velencoso ya es uno de los fijos en esta celebración y lleva tres ediciones visitando la isla, primero con Nespresso y ahora con BMW. El modelo y actor catalán, nacido en Tossa de Mar, es uno de los modelos españoles más internacionales de los últimos años y ha sido elegido el hombre más atractivo del verano por la consultora Personality Media, que realiza este estudio desde 2009. Ha trabajado en ciudades como Nueva York, París o Londres, donde reside actualmente. Ahora está en Mallorca para participar en varios actos organizados en la Copa del Rey de Vela y disfrutar de unos días de descanso.

Explica que esta es la tercera vez que viene a la isla, siempre por trabajo. La primera, hace tres años, fue con Nespresso: «No he podido ver mucho la isla porque me voy el sábado, pero la última vez estuve tres días de vacaciones y pude visitar algunos sitios». Defiende que es importante apoyar eventos como este «después de todo lo que hemos pasado».

Menorca es la única isla del archipiélago balear que no ha visitado, pero lo que le gustaría es conocer Mallorca en profundidad: «Lo poco que he visto han sido lugares espectaculares. Siempre te llevan a los mismos sitios cuando vienes con marcas, y me encantaría conocer realmente la esencia de la isla». Su amigo Boré Buika, también actor, le llevó de ruta hace dos años y quedó impresionado con los parajes mallorquines.

Su último trabajo ha tenido una gran repercusión. Su papel en Élite, la exitosa serie de Netflix, le ha puesto en el punto de mira. «El fenómeno Élite es alucinante. Cada vez hay más gente joven que me reconoce y estoy seguro de que es por la serie. Me ha permitido llegar a un público que antes igual no me conocía tanto», cuenta Velencoso. Durante el confinamiento hizo el casting para el papel de Armando, pero no fue consciente de la magnitud del reto hasta que salió a la luz. Al estar más dirigida al público joven y adolescente, no ha notado tanto el cambio como sus compañeros: «Algunos subieron casi 2 millones de seguidores en Instagram. En mi caso han sido 200.000».

No tiene claro hacia dónde va a ir su carrera, aunque quiere seguir en el mundo del modelaje: «Me encantaría hacer teatro. El problema es que tienes que dedicarle mucho tiempo e involucrarte durante muchos meses». Además, actualmente vive en Londres y debería mudarse a España para ello. De momento, cree que es algo complicado y poco probable: «Sería fundamental que me permitiera compaginarlo con mi trabajo como modelo».

El actor habla de una posible escapada a Hollywood para rodar, pero confiesa que no es su objetivo final: «He hecho algún casting para proyectos de allí, pero en ningún momento ha sido mi sueño. Ojalá saliera algún papel grande. Esto nunca se sabe».

Velencoso declara que en la moda hay partes oscuras, pero no cree que sea diferente a otras profesiones como el periodismo: «El mundo de la moda puede llegar a ser muy frívolo en algunos momentos, y en los últimos años están saliendo casos graves a raíz del #MeToo. La moda se ha visto como fiestas, drogas y desfase cuando en realidad no es solo eso. Es un mundo muy aspiracional donde la gente se fija mucho y todo es muy visual, y eso puede confundir en muchos momentos».

"El fenómeno de 'Élite' es alucinante. Cada vez hay más gente joven que me reconoce"

Explica que se metió en esta profesión porque quería viajar por todo el mundo. Su primer contacto con una cámara fue en el modelaje, y luego vino todo lo demás. «Siempre he actuado en anuncios, pero como Andrés Velencoso, que es diferente a interpretar un papel. Hay un paralelismo entre el cine y la moda en ese sentido», especifica. Recuerda que muchos modelos acaban haciendo cine y series porque «cuando empiezas a hacer preguntas e indagas, te das cuenta de que son dos mundos que tienen elementos parecidos».

Desde su punto de vista, las redes sociales están teniendo un impacto enorme en el cine y la moda, y explica que muchas veces viene por contrato: «Cualquier firma te pide activación digital. Te detallan todo lo que quieren y cómo lo quieren». Velencoso habla sobre la tendencia que lleva varios años en el debate público sobre contratar a los actores y actrices en función del número de seguidores que tienen. Confiesa que en la moda ya pasa mucho y cree que es algo «relativamente normal» por el tipo de trabajo, pero declara que en el mundo del cine puede ser peligroso porque la habilidad no se mide por los seguidores: «En el mundo de la moda, en cambio, tener un alcance mayor significa vender más. Las redes han provocado que ahora todos sean modelos. Pero ojalá hubiera tenido esta herramienta al empezar, porque dependías de si tu agente era bueno».