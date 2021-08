«No volvería al mundo de la política ni por todo el oro del mundo»

Como expresidenta de la Comunidad de Madrid, ¿Cómo vivió desde la distancia los resultados de las elecciones del 4M?

Percibí una reacción tremenda de muchísimas personas de diferentes ideologías que votaron más a Ayuso que al Partido Popular porque se buscaba a una persona que como ella defendiera los intereses de los madrileños en una situación horrible de pandemia. Todo el apoyo que ha recibido ha sido a su vez un voto en contra de Pedro Sánchez y su nefasta gestión de la crisis sanitaria.

¿Le sorprendió el escrutinio?

No, porque en la calle se percibe cuando hay ganas de cambio y en un momento dado hubo muchos comerciantes, empresarios, hosteleros, etc. que querían salir a la calle y trabajar y eso influyó mucho en las urnas. Por lo tanto no me sorprendió porque creía y esperaba que Isabel Díaz Ayuso tuviera un apoyo mayoritario para gobernar en solitario ya que los dos años de gobierno en coalición han sido muy complicados.

¿Coincide con el controvertido discurso de la libertad pandémica de Ayuso ?

En el momento que hemos vivido con tantísimas personas encerradas en sus casas durante meses y algunas sin medios para subsistir, que haya un líder político con un discurso que es precisamente el de compaginar las prioridades sanitarias con no descuidar la economía es algo muy complicado y delicado y ella lo está consiguiendo.

¿La elección de Marga Prohens para encabezar el Partido Popular en Balears ha sido un acierto de cara a construir un partido más moderno y renovado en las islas?

Fue una elección de Casado pero prefiero no meterme demasiado en esas consideraciones porque son cuestiones internas de los partidos y yo ya no milito en el Partido Popular. Tengo la mejor de las opiniones hacia Marga Prohens igual que la tengo de otras grandísimas políticas como Teresa Palmer, que fue diputada en la anterior legislatura y no entiendo por qué inexplicablemente en este momento está fuera.

¿La absolución del caso Máster ha cambiado la percepción que tenían los madrileños sobre usted?

Me cuesta trabajo recordar el acoso mediático que sufrí y he decidido seguir adelante sin guardar rencores. Ahora tengo una vida muy buena y si algo me ha ayudado este tiempo ha sido el apoyo y el cariño que, para mi sorpresa, he encontrado en la calle. Me siento muy querida por mis conciudadanos y eso me ha permitido seguir adelante. Eso sí, no volvería a la política ni por todo el oro del mundo.

¿Cómo se imagina al Partido Popular en los próximos años?

Lo que espero como española es que haya una alternativa real a este gobierno socialcomunista y podemita que es lo peor que le puede pasar a España. El gobierno ahora está en manos de Podemos y de sus socios separatistas y es algo terrible.