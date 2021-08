Cocina fresca | Ceviche de bacalao

Una forma diferente de comer pescado, saludable y segura, siempre y cuando se congele previamente un mínimo de 5 días a -20º, según recomendación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Un paso que quedaría solventado si usamos bacalao ultracongelado para prepararlo.

En el ceviche, el ácido cítrico de la lima o el limón se encargan de cocinar el pescado, haciéndolo más digestivo y enriqueciéndolo con vitamina C. Conviene saber que no deberíamos dejarlo más de media hora macerando si no queremos que se endurezca demasiado.

Otro ingrediente imprescindible es el cilantro, que le aporta un sabor característico, que no suele dejarnos indiferentes. Esta hierba, que algunos aman y otros aborrecen, presenta algunas ventajas para el cuidado de la salud, destacando su efecto quelante de metales pesados, que permite que sean expulsados del organismo. Si no somos demasiado fans quizá esta sea una buena forma de introducirnos a su consumo.

El ají, originario de latinoamérica, le da el toque ligeramente picante. Recomendamos sustituirlo por una guindilla fresca ya que puede ser difícil de encontrarlo por estas latitudes, y no olvidarnos de eliminar todas sus semillas.

Para los que no coman pescado, existe la opción de utilizar jackfruit como base de este ceviche, una fruta con una textura muy peculiar, que da mucho juego para preparar infinidad de platos vegetarianos tanto dulces como salados.

Ingredientes

1 lomo de bacalao congelado

½ cebolla morada picada

Zumo de 1 lima

3 cucharadas de cilantro fresco picado

3 cucharadas de leche de coco

1 ají o guindilla fresca picada (sin semillas)

Pizca de pimienta blanca

Sal marina

Preparación