Álbum real | ¡Aún dicen que el pescado es caro!

La única forma de no confundir a las princesas Leonor y Sofía consiste en que aparezcan juntas en la misma foto, pero la escena con microventilador en la catedral del Olivar no es realismo social sino realeza social, la demostración de que los Reyes no son gente normal y todavía menos cuando se esfuerzan.

¡Aún dicen que el pescado es caro! hubiera titulado Sorolla, aunque Letizia poniendo el dedo en la llaga con sus mejillas de mazapán inspira a Caravaggio. La Reina vigente habla y su predecesora escucha, las actitudes que han marcado los reinados respectivos.

Tres reinas en una , pasada, presente y por venir. No es la primera vez que las niñas han visto un mercado, sino la primera vez que han visto un pescado. Cabe imaginar la decepción de la generación de Nemo y Doris, al contemplar un pez muerto que encima no habla, incapaz de ensayar una reverencia. Las flores que sonríen hoy, mañana estarán marchitas.