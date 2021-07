La variante delta del coronavirus parece causar una enfermedad más grave que las variantes anteriores y se propaga tan fácilmente como la varicela, según un documento interno de la sanidad estadounidense que sostiene que los funcionarios deben "reconocer que la guerra ha cambiado".

El documento es una presentación de diapositivas interna de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, compartida con los CDC y obtenida por The Washington Post. Captura la lucha de la principal agencia de salud pública del país para persuadir al público de que adopte medidas de vacunación y prevención, incluido el uso de mascarillas, a medida que aumentan los casos en los Estados Unidos y una nueva investigación sugiere que las personas vacunadas pueden propagar el virus.

El documento tiene una nota urgente, revelando que la agencia sabe que debe renovar su mensaje público para enfatizar la vacunación como la mejor defensa contra una variante tan contagiosa que actúa casi como un nuevo virus diferente, saltando de un objetivo a otro más rápidamente que el ébola o el resfriado común.

Cita una combinación de datos obtenidos recientemente y aún no publicados de investigaciones de brotes y estudios externos que muestran que los individuos vacunados infectados con la variante delta pueden transmitir el virus con la misma facilidad que los que no están vacunados. Las personas vacunadas infectadas con la mutación tienen cargas virales similares a las que no están vacunadas y están contagiadas con esa variante. "Terminé de leerlo significativamente más preocupado que cuando comencé", escribió en un correo electrónico Robert Wachter, presidente del Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Francisco.

Los científicos de los CDC estaban tan alarmados por la nueva investigación que la agencia a principios de esta semana cambió significativamente la orientación para las personas vacunadas incluso antes de hacer públicos los nuevos datos.

Los datos y estudios citados en el documento desempeñaron un papel clave en las recomendaciones renovadas que exigen que todos, vacunados o no, usen mascarilla en interiores de lugares públicos bajo ciertas circunstancias, dijo un funcionario de Salud. Esa fuente reveló a The Post que los datos se publicarán en su totalidad el viernes. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, informó en privado a los miembros del Congreso el jueves, basándose en gran parte en el material del documento.

Una de las diapositivas establece que existe un mayor riesgo entre los grupos de mayor edad de hospitalización y muerte en comparación con las personas más jóvenes, independientemente del estado de vacunación. Otro estima que hay 35.000 infecciones sintomáticas por semana entre 162 millones de estadounidenses vacunados.

El documento describe los "desafíos de comunicación" alimentados por casos en personas vacunadas, incluidas las preocupaciones de los departamentos de salud locales sobre si las vacunas contra el coronavirus siguen siendo efectivas y un "público convencido de que las vacunas ya no funcionan o se necesitan dosis de refuerzo".

La presentación destaca la abrumadora tarea que enfrenta el CDC. Debe continuar enfatizando la eficacia probada de las vacunas para prevenir enfermedades graves y la muerte, reconociendo al mismo tiempo que las infecciones de avance más leves pueden no ser tan raras después de todo, y que los individuos vacunados están transmitiendo el virus. La entidad pública declinó hacer declaraciones. “Aunque es raro, creemos que a nivel individual, las personas vacunadas pueden transmitir el virus, por eso actualizamos nuestra recomendación”, según el funcionario federal de salud, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar. en público. "Esperar incluso días para publicar los datos podría resultar en un sufrimiento innecesario y, como profesionales de la salud pública, no podemos aceptar eso".

La presentación se produjo dos días después de que Walensky anunciara la reversión de las instrucciones sobre mascarillas para las personas vacunadas. El 13 de mayo se dijo que ya no necesitaban usarlas si habían sido vacunadas. La nueva guía refleja una retirada estratégica frente a la variante delta. Incluso las personas que están vacunadas deben usar mascarilla en interiores en comunidades con una propagación viral sustancial o cuando estén en presencia de personas que son particularmente vulnerables a infecciones y enfermedades, según el CDC.

El documento presenta nuevos descubrimientos científicos, pero también sugiere que se necesita una nueva estrategia en la comunicación, y señala que la confianza del público en las vacunas puede verse socavada cuando las personas experimentan o escuchan sobre casos de avance de la enfermedad, especialmente después de que los funcionarios de salud pública los describieran como raros.

Matthew Seeger, un experto en comunicación de riesgos de la Universidad Estatal de Wayne en Detroit, dijo que la falta de comunicación sobre las infecciones emergentes ha resultado problemática. Debido a que los funcionarios de salud pública habían enfatizado la gran eficacia de las vacunas, darse cuenta de que no son perfectas puede parecer una traición. "Hemos hecho un gran trabajo al decirle al público que estas vacunas son milagrosas", dijo Seeger. "Probablemente hemos caído un poco en la trampa del exceso de seguridad, que es uno de los desafíos de cualquier circunstancia de comunicación de crisis".

La guía sobre las mascarillas revisada de los CDC no llega a lo que exige el documento interno. “Dada una mayor transmisibilidad y la cobertura actual de la vacuna, usar la mascarilla de forma universal es esencial para reducir la transmisión de la variante Delta”, afirma.

El documento deja claro que la vacunación proporciona una protección sustancial contra el virus, pero también establece que los CDC deben "mejorar las comunicaciones sobre el riesgo individual entre los vacunados" porque ese riesgo depende de una serie de factores, incluida la edad y si alguien tiene un sistema inmunológico comprometido.

El documento incluye datos de los CDC de estudios que muestran que las vacunas no son tan efectivas en pacientes inmunodeprimidos y residentes de hogares de ancianos, lo que aumenta la posibilidad de que algunas personas en riesgo necesiten una dosis adicional de la vacuna. La presentación aclara que los hallazgos y conclusiones son los de los autores y no necesariamente representan la posición oficial de los CDC.

El documento interno contiene parte de la información científica que influyó en los CDC para cambiar su guía de mascarillas. La agencia enfrentó críticas de expertos externos esta semana cuando cambió la guía sin revelar los datos, una medida que violó las normas científicas, dijo Kathleen Hall Jamieson, directora del Centro de Políticas Públicas Annenberg de la Universidad de Pensilvania. “Cuando eres un funcionario de salud pública, no puedes decir: 'Confía en nosotros, lo sabemos, no podemos decirte cómo'”, dijo Jamieson. “La norma científica sugiere que cuando haces una declaración basada en la ciencia, muestras la ciencia. ... Y el segundo error es que no parecen ser sinceros sobre hasta qué punto los avances están produciendo hospitalizaciones ".

Los casos de rebrotes son de esperarse, afirma el informe de los CDC, y probablemente aumentarán como una proporción de todos los casos porque hay muchas más personas vacunadas ahora. Esto se hace eco de los datos de estudios en otros países, incluido Singapur -altamente vacunado-, donde se informa que el 75% de las nuevas infecciones ocurren en personas que están parcial o totalmente vacunadas.

El documento de los CDC cita el escepticismo del público sobre las vacunas como uno de los desafíos: “Las vacunas que convencieron al público ya no funcionan”, dice una de las primeras diapositivas de la presentación.

Walter A. Orenstein, director asociado del Centro de Vacunas de Emory, dijo que le sorprendieron los datos que mostraban que las personas vacunadas que se infectaron con delta arrojaron tantos virus como las que no fueron vacunadas. La diapositiva hace referencia a un brote en el condado de Barnstable, Massachusetts, donde las personas vacunadas y no vacunadas arrojaron cantidades casi idénticas de virus. "Creo que esto es muy importante para cambiar las cosas", dijo Orenstein.

Una persona que trabaja en asociación con el CDC en las investigaciones de la variante delta, que habló desde el anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones, dijo que los datos provienen de un brote del 4 de julio en Provincetown, Massachusetts. El análisis genético del brote mostró que las personas que fueron vacunadas estaban transmitiendo el virus a otras personas vacunadas. La persona dijo que los datos eran "profundamente desconcertantes" y un "canario en la mina de carbón" para los científicos que habían visto los datos.

Si la guerra ha cambiado, como afirma el CDC, también lo ha hecho el cálculo del éxito y el fracaso. El contagio extremo de la variante delta hace que la inmunidad colectiva sea un objetivo más desafiante, dijeron expertos en enfermedades infecciosas. "Creo que el problema central es que las personas vacunadas probablemente estén involucradas en gran medida en la transmisión del delta", escribió Jeffrey Shaman, epidemiólogo de la Universidad de Columbia, en un correo electrónico después de revisar las diapositivas de los CDC. “En cierto sentido, la vacunación ahora se trata de protección personal: protegerse uno mismo contra enfermedades graves. La inmunidad colectiva no es relevante, ya que estamos viendo muchas pruebas de infecciones repetidas y progresivas ".

El documento subraya lo que los científicos y expertos han estado diciendo durante meses: es hora de cambiar la forma en que la gente piensa sobre la pandemia. Kathleen Neuzil, experta en vacunas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, dijo que vacunar a más personas sigue siendo la prioridad, pero es posible que el público también tenga que cambiar su relación con un virus que casi seguramente estará con la humanidad en el futuro previsible. "Realmente necesitamos cambiar hacia el objetivo de prevenir enfermedades graves, discapacidades y consecuencias médicas, y no preocuparnos por cada virus detectado en la nariz de alguien", dijo Neuzil. "Es difícil de hacer, pero creo que tenemos que sentirnos cómodos con que el coronavirus no desaparezca".

Temas