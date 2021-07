La actriz estadounidense Dakota Johnson, hija de los también intérpretes Melanie Griffith y Don Johnson, y el líder de la banda británica Coldplay, Chris Martin, finalizaron ayer sus vacaciones en la isla después de unos días de relax en los que disfrutaron de las cristalinas aguas mallorquinas embarcados en una lancha y dándose chapuzones en el mar. Tal como adelantó el periódico Page Six, un medio especializado en celebrities, la pareja aprovechó para navegar y pasear entre gestos de cariño durante las jornadas de descanso. Antes de subirse al avión, se les pudo ver en el exterior del aeropuerto de Son Sant Joan con un atuendo cómodo. Chris Martin llevaba una camiseta y un pantalón de chándal de color azul y Dakota Johnson lucía enormes gafas de sol, una camiseta blanca, pantalones a rayas y unas deportivas de color rojo.

No es la primera vez que Johnson visita el archipiélago balear, ya que la protagonista de Cincuenta sombras de Grey rodó en Eivissa en 2015 el anuncio de la marca de cerveza Estrella Damm titulado Vale junto al actor español Quim Gutiérrez. Tal vez fue ella quien sugirió a su pareja desde 2017 volver a las islas, esta vez a la mayor. En Mallorca han cogido fuerzas para sus próximos proyectos. La actriz estrenará The lost daughter y Am I ok? y el cantante publicará nuevo disco con Coldplay.