El cantante de Coldplay Chris Martin y la actriz Dakota Johnson llevan unos días disfrutando de unas vacaciones en la costa mallorquina a bordo de una lancha. Según adelantó el diario Page Six, la pareja aprovechó para navegar y pasear entre gestos de cariño.

Su relación comenzó en 2017, y desde el primer momento ambos han querido mantenerse alejados de los focos para cuidar su intimidad. Rumores del año pasado apuntaban a una posible boda, pero de momento no hay noticias de este acontecimiento.

Las últimas noticias que se conocen de la pareja es que en febrero se habían comprado una mansión de diez millones de euros en la costa de Malibú. Se trataría de una lujosa propiedad con seis habitaciones, nueve baños, una sala de cine, una de juegos, piscina y jacuzzi.

En los próximos meses, Dakota tiene algunos estrenos pendientes como The lost daughter y Am I ok? Martin, por su lado, también aprovechará estos días para coger fuerzas de cara al mes de octubre, cuando tiene previsto estrenar el noveno disco de estudio de Coldplay, titulado Music of the spheres.